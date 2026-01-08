米共和党のグラム上院議員＝2025年8月、イスラエル・テルアビブ/Amir Levy/Getty Images Europe/Getty Images

（CNN）米共和党のグラム上院議員は、トランプ米大統領が、ロシア産石油を購入する国々に厳しい制裁を科す超党派の法案について「ゴーサイン」を出したと明らかにした。法案は来週にも上院で採決される可能性がある。

グラム氏はSNSへの投稿で、7日にトランプ氏と「さまざまな問題」について「非常に生産的な」会談を行ったと明らかにした。その中でトランプ氏が「超党派のロシア制裁法案にゴーサインを出した」という。ホワイトハウスの当局者もCNNに対し、トランプ氏がこの法案を支持していると語った。

この法案には党派を超えて80人以上の共同提案者がいるものの、上院共和党指導部が、いつ本会議に提出できるかについてトランプ政権と調整しているとして、これまで採決が見送られてきた。共和党上院トップのスーン院内総務は繰り返し記者団に対し、ロシアに対する政策について政権と連携して取り組みたいと述べ、採決の日程調整にはトランプ氏の承認が必要だと説明していた。

米軍が南米ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束するなど、トランプ氏の外交政策には注目が集まっている。米国は7日、ロシア船籍の船舶を含む、ベネズエラに関連する石油タンカー2隻も拿捕（だほ）した。ホワイトハウスは、ロシアや中国との緊張が高まるとの懸念があるにもかかわらず、制裁対象の石油タンカーの拿捕を続けることを、トランプ氏は「恐れていない」としている。

グラム氏と民主党のブルーメンソール上院議員は、今回の法案について数カ月にわたり採決を求めてきた。ロシアのプーチン大統領のウクライナにおける軍事力を打ち砕くには、ロシアの石油市場への依存を断ち切る必要があると主張している。

法案によって、大統領は、ロシアから石油や天然ガス、ウランを購入する国々に対し、厳しい制裁を科すことが可能になる。ただし、ウクライナの戦争の取り組みに貢献している国については例外を認めるとしている。