¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¡¡ÆÊÌÚ¸©¤Î¹â¹»¤ÎË½¹ÔÆ°²è³È»¶¤Ë·Ù¾â¡Ö·ë¶ÉÈï³²¼Ô¤Ï¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¤¬£¸Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿ÆÊÌÚ¸©¤Î¹â¹»¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ë½¹ÔÆ°²è¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ë½¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆÊÌÚ¸©Æâ¤Î¸©Î©¹â¤Ç¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬£´Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ³È»¶¤µ¤ì¡¢Âç±ê¾å¡£ÆÊÌÚ¸©·Ù¤ÏË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¹â¹»¤ÎÆÃÄê¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢²Ã³²¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Þ¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¥¥¯¥Á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎË½¹ÔÆ°²èÌäÂê¤Ç²Ã³²¼Ô¤Ï²Ã³²¼Ô¤È¤·¤ÆºÛ¤«¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ìµ´Ø·¸¼Ô¤Î»ä·º¤Ç²Ã³²¼Ô¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö·º»ö¤äÌ±»ö¤ÎºÛÈ½¤Ç²Ã³²¼ÔÂ¦¤¬¡Ø»ä·º¤Ç¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤¿¡Ù¤ÈÊÛÌÀ¤·¸º·º¤µ¤ì¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡£¥ê¥ó¥Á¤·¤¿·²½°¤Ï¤½¤Îº¢¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÉ¸Åª¤òÃ¡¤ÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¡£·ë¶ÉÈï³²¼Ô¤Ï¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢£Ó£Î£Ó¤Î»ä·º¤Ë¤è¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈï³²¼ÔÂ¦¤â¶ì¤·¤à¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£