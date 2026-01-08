ぬいぐるみと過ごすポケモンたちを描いたグッズ「Little Daydream」ポケセンオンラインで本日1月8日販売開始
ポケモンはポケモンセンターオンラインにて、グッズ「Little Daydream」シリーズの販売を1月8日10時から開始した。
「Little Daydream」はトレーナーからもらったぬいぐるみと過ごすポケモンたちの日常をテーマとしたシリーズ。ピチューやヒトカゲ、ゴンベたちがぬいぐるみを持った姿を再現したぬいぐるみやブランケット、アクリルキーホルダーなどをラインナップしている。
グッズ内では幼いポケモンたちが自分たちの進化形を模したぬいぐるみを持っており、かわいらしい。カラーリングも淡く柔らかいデザインで、進化を夢見るポケモンたちをポップに表現している。
A4クリアファイル2枚セット Little Daydream：550円
B6リングノート Little Daydream：880円
アクリルキーホルダー Little Daydream ゴンベとカビゴンぬいぐるみ：770円
アクリルキーホルダー Little Daydream ピチュー ウパー：770円
アクリルキーホルダー Little Daydream ヒトカゲ トゲピー：770円
シール Little Daydream：550円
スプーン＆マグカップセット Little Daydream：2,750円
ダイカットブロックふせん Little Daydream：715円
トートバッグ Little Daydream ウパーとヌオーぬいぐるみ：3,300円
ぬいぐるみ Little Daydream ウパーとヌオーぬいぐるみ：3,300円
ぬいぐるみ Little Daydream ゴンベとカビゴンぬいぐるみ：3,300円
ぬいぐるみ Little Daydream トゲピーとトゲキッスぬいぐるみ：3,300円
ぬいぐるみ Little Daydream ピチューとピカチュウぬいぐるみ：3,300円
ぬいぐるみ Little Daydream ヒトカゲとリザードンぬいぐるみ：3,300円
ふわふわポーチ Little Daydream ゴンベとカビゴンぬいぐるみ：2,420円
ふわふわポーチ Little Daydream ピチューとピカチュウぬいぐるみ：2,420円
ポケット付きブランケット Little Daydream：3,520円
マスコット Little Daydream ウパーとヌオーぬいぐるみ：1,760円
マスコット Little Daydream ピチューとピカチュウぬいぐるみ：1,760円
マスコット Little Daydream ヒトカゲとリザードンぬいぐるみ：1,760円
マスコット付きシャープ&2色ボールペン Little Daydream ウパーとヌオーぬいぐるみ：825円
マスコット付きシャープ&2色ボールペン Little Daydream ピチューとピカチュウぬいぐるみ：825円
マスコット付きシャープ&2色ボールペン Little Daydream ヒトカゲとリザードンぬいぐるみ：825円
マスコット付きバケットハット Little Daydream ピチュー：3,850円
マスコット付きパーカー Little Daydream ピチュー Free：7,700円
ミニクリアポーチコレクション Little Daydream：605円
ミニクリアポーチコレクション Little Daydream BOX：3,630円
ミラー付きバニティ Little Daydream：3,080円
ハンドタオル Little Daydream：660円
ハンドタオル Little Daydream おやすみ：660円
振り子時計 Little Daydream オタチ：5,940円
