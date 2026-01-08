【Little Daydream】 1月8日10時 販売開始

ポケモンはポケモンセンターオンラインにて、グッズ「Little Daydream」シリーズの販売を1月8日10時から開始した。

「Little Daydream」はトレーナーからもらったぬいぐるみと過ごすポケモンたちの日常をテーマとしたシリーズ。ピチューやヒトカゲ、ゴンベたちがぬいぐるみを持った姿を再現したぬいぐるみやブランケット、アクリルキーホルダーなどをラインナップしている。

グッズ内では幼いポケモンたちが自分たちの進化形を模したぬいぐるみを持っており、かわいらしい。カラーリングも淡く柔らかいデザインで、進化を夢見るポケモンたちをポップに表現している。

A4クリアファイル2枚セット Little Daydream：550円

B6リングノート Little Daydream：880円

アクリルキーホルダー Little Daydream ゴンベとカビゴンぬいぐるみ：770円

アクリルキーホルダー Little Daydream ピチュー ウパー：770円

アクリルキーホルダー Little Daydream ヒトカゲ トゲピー：770円

シール Little Daydream：550円

スプーン＆マグカップセット Little Daydream：2,750円

ダイカットブロックふせん Little Daydream：715円

トートバッグ Little Daydream ウパーとヌオーぬいぐるみ：3,300円

ぬいぐるみ Little Daydream ウパーとヌオーぬいぐるみ：3,300円

ぬいぐるみ Little Daydream ゴンベとカビゴンぬいぐるみ：3,300円

ぬいぐるみ Little Daydream トゲピーとトゲキッスぬいぐるみ：3,300円

ぬいぐるみ Little Daydream ピチューとピカチュウぬいぐるみ：3,300円

ぬいぐるみ Little Daydream ヒトカゲとリザードンぬいぐるみ：3,300円

ふわふわポーチ Little Daydream ゴンベとカビゴンぬいぐるみ：2,420円

ふわふわポーチ Little Daydream ピチューとピカチュウぬいぐるみ：2,420円

ポケット付きブランケット Little Daydream：3,520円

マスコット Little Daydream ウパーとヌオーぬいぐるみ：1,760円

マスコット Little Daydream ピチューとピカチュウぬいぐるみ：1,760円

マスコット Little Daydream ヒトカゲとリザードンぬいぐるみ：1,760円

マスコット付きシャープ&2色ボールペン Little Daydream ウパーとヌオーぬいぐるみ：825円

マスコット付きシャープ&2色ボールペン Little Daydream ピチューとピカチュウぬいぐるみ：825円

マスコット付きシャープ&2色ボールペン Little Daydream ヒトカゲとリザードンぬいぐるみ：825円

マスコット付きバケットハット Little Daydream ピチュー：3,850円

マスコット付きパーカー Little Daydream ピチュー Free：7,700円

ミニクリアポーチコレクション Little Daydream：605円

ミニクリアポーチコレクション Little Daydream BOX：3,630円

ミラー付きバニティ Little Daydream：3,080円

ハンドタオル Little Daydream：660円

ハンドタオル Little Daydream おやすみ：660円

振り子時計 Little Daydream オタチ：5,940円

