たまごっち、懐かしデザイン「大たまごっち展」限定シールダスとーじょー! -
バンダイは「シールダス たまごっち めもりある（パック）」(330円)を、1月7日より開催中の「大たまごっち展」限定で発売する。
同商品は、懐かしのカードダスのデザインをオマージュし、新旧たくさんのたまごっちのデザインを収録したカード型のシール。レアシールダスはキラキラのホログラム仕様。デザインは全30種、1セット3枚入り。
(C)BANDAI
💙大たまごっち展限定のシールダスがとーじょー！💙貼って楽しい集めて楽しい！カード型ステッカーのカードダスが大たまごっち展で登場します！デザインは過去のカードダスをオマージュした懐かしのデザインで、過去の歴代たまごっちをたっぷり収録！… pic.twitter.com/3kgBOngjuQ- 【公式】たまごっち (@TMGC_net) January 7, 2026
(C)BANDAI
