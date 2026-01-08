µþËÜÀ¯¼ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ì¤«¤±¤¿²áµî¹ðÇò¡Ö²ÖÂ«¤ÎÃæ¤«¤é¥Ê¥¤¥Õ¤¬¡Ä¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¾×·â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/08¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµþËÜÀ¯¼ù¤¬1·î6Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤Ò¤ë11»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ì¤«¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµþËÜÀ¯¼ù¡¢ÂçÊªÇÐÍ¥¤Î·»¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿
¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖµþËÜÀ¯¼ù¤Î¥¹¥¿¡¼ÅÁÀâ¡×¤È¤·¤Æ¡¢µþËÜ¤¬ÉñÂæ¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ì¤«¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£µþËÜ¤Ï¡Ö¡ØÉ¬»¦»Å»ö¿ÍV¡Ù¡Ê1985Ç¯¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤¯¤é¤¤¤ËÆüÀ¸·à¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¸½Âå·à¡Ø¥¥Í¥Þ¤ÎÅ·ÃÏ¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½éÆü¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ê¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤ËÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿½÷À¤¬²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
´ÑµÒ¤Î½÷À¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡Ö²¿¤ÇÃ¯¤âÀ©»ß¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë½÷À¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿µþËÜ¡£¤¹¤ë¤È¡Ö²ÖÂ«¤ÎÃæ¤«¤é¥Ê¥¤¥Õ¤¬¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
µþËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¥Ê¥¤¥Õ¤ò¡Ë¥Ñ¥ó¤ÈÊ§¤¤¤Î¤±¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤¬¡×¤ÈÒôÓÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤½¤Î½÷À¤¬µã¤Êø¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÉñÂæÂµ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡Ä¡×¤È¤½¤Î½÷À¤òÉñÂæÂµ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡ÖµþËÜ¤¯¤ó²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£µþËÜ¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö·Ù»¡¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÉñÂæ½ªÎ»¸å¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸½¾ì¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»þ¤ò·Ð¤ÆµþËÜ¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿ÆüÀ¸·à¾ì¤Ë¡¢Â©»Ò¤ÇSixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤³¤Ç²ñ¾ì¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖµþËÜ¤µ¤ó¡¢»ä¤¢¤ì´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
