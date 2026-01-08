コムドットゆうた、母たちとの韓国旅行ショットに「素敵な親孝行」「憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/08】5人組YouTuber・コムドットのゆうたが1月7日、自身のInstagramを更新。母たちとの韓国旅行ショットを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】登録者数400万人イケメンYouTuber「素敵な親孝行」母たちとの旅行ショット
ゆうたは「年始は母ちゃんを連れて韓国に行ってきました」とつづり、韓国ショットを投稿。「ぼんの母ちゃんと俺の母ちゃんが韓国に行きたいということで親孝行旅行として韓国に行ったんだけど、気がつけば友達沢山誘って自分たちもめちゃめちゃ楽しんでました」と韓国はコムドットのマネージャー・ぼんとゆうたの母の希望だったことも明かし、母を含む8人での写真を披露している。
この投稿にファンからは「素敵な親孝行」「憧れの親子」「仲良しが伝わる」「理想の息子さん」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】登録者数400万人イケメンYouTuber「素敵な親孝行」母たちとの旅行ショット
◆ゆうた「親孝行旅行」ショット公開
ゆうたは「年始は母ちゃんを連れて韓国に行ってきました」とつづり、韓国ショットを投稿。「ぼんの母ちゃんと俺の母ちゃんが韓国に行きたいということで親孝行旅行として韓国に行ったんだけど、気がつけば友達沢山誘って自分たちもめちゃめちゃ楽しんでました」と韓国はコムドットのマネージャー・ぼんとゆうたの母の希望だったことも明かし、母を含む8人での写真を披露している。
◆ゆうたの旅行ショットが話題
この投稿にファンからは「素敵な親孝行」「憧れの親子」「仲良しが伝わる」「理想の息子さん」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】