10歳上医師との結婚が1年以上も延期状態のハニ、3年ぶりドラマ出演の可能性浮上で話題

ガールズグループEXIDのメンバーで、女優としても活動するハニにドラマ復帰の可能性が浮上した。

韓国メディア『スポーツトゥデイ』は1月8日、ハニの所属事務所関係者が「『愛が来る』（原題）の女性主人公役のオファーを受けて検討中だ」と明かしたと報じた。

【写真】自分は結婚できず…他人の結婚式で泣くハニ

ハニが提案されたのは、市場で惣菜店を営むハン・ギュリム役だという。出演が決まれば、2023年のDisney＋ドラマ『愛だと言って』以来、約3年ぶりのドラマ出演となる。

なお、ハニは2024年11月に医師兼タレントのヤン・ジェウン（43）と結婚予定だったが、同年5月に彼が運営する病院で患者が死亡する事故が発生したことを受け、結婚式は延期となった。問題となった病院については、昨年12月に閉院に向けた手続きを進めていると報じられた。

（写真提供＝OSEN）ハニ

◇ハニ プロフィール

1992年5月1日生。2011年にEXIDの一員としてデビュー。『UP&DOWN』『Ah Yeah』『DDD』などの曲で愛された。ドラマ『XX』から女優としても活動。2022年6月29日に10歳上の精神医学科医でタレントのヤン・ジェウンとの熱愛を認め、2024年6月1日には同年9月に結婚すると発表。しかし、2024年にヤン氏の病院で患者死亡事故発生により、結婚は無期限延期となっている。