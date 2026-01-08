【1/72 グラマン F-14D トムキャット】 1月10日ごろ発売予定 価格：5,500円

タミヤはプラモデル「1/72 グラマン F-14D トムキャット」を1月10日ごろに発売する。価格は5,500円。

グラマン F-14D トムキャットは可変翼を搭載した艦上戦闘機。配備当初は艦隊防空戦闘機として誕生したが、1990年代からは大きな搭載能力と長い航続距離を活かして地上攻撃にも力を発揮。1990年代後半にはランターン目標指示ポッドとレーザー誘導爆弾を搭載し、遠距離からの精密爆撃も可能となった。最終生産型のF-14DはF-14Bから採用されたGE製F110-GE-400エンジンを引き継ぎ、レーダー管制システムをデジタル式に換装。処理速度が向上し、探知能力も拡大、優れた地上攻撃能力や偵察能力を兼ね備えた多用途戦闘機へと進化を遂げた。

本商品は1/48で発売されていたタミヤの「F-14」の設計を1/72スケールで継承、パーツ分割などを調整することで緻密なディテールを表現している。翼の可動機構など、強度と薄さを両立するために再設計を行ない、1/72で「F-14D」を再現するため、様々な工夫が凝らされている。レーザー誘導爆弾やランターン目標指示ポッド、空対空ミサイルなどの兵装類をセット。着座姿勢の搭乗員の人形2体、アメリカ海軍所属機のマーキング5種類付き。