【Board Game Business Expo Japan 2026】 1月31日、2月1日 開催予定 会場：大阪府大阪市「インテックス大阪」 料金： 1,500円（前売り券） 2,000円（当日券）

ReAkku（フリースタイルクリエーション/妄想ゲームズ☆）は、「Board Game Business Expo Japan 2026（以下、BGBE2026）」を1月31日・2月1日の2日間、大阪府大阪市にある「インテックス大阪」にて開催する。入場券は前売券が1,500円、当日券が2,000円。先行特典も用意されている。

「BGBE2026」は、ボードゲーム、マーダーミステリー、TRPGを含むアナログゲーム（テーブルトップゲーム）全般を網羅した西日本最大のイベント。「遊ぶ・買う・挑戦する・知る・交流する・食べる」のすべてが集結し、子供から大人まで一日中楽しめるエンターテインメント空間を提供する。

2025年の開催では300以上の団体が出展し、9,735人が来場。今回は規模をさらに拡大し、台湾、韓国、シンガポール、タイ、フィリピンなど海外からの出展も多数決定しており、国際交流のハブとしても機能している。

「Board Game Business Expo Japan 2025」イメージ

本イベントの見どころ

「遊ぶ・買う・食べる」すべてがそろうエンタメ空間。日本全国から話題のボードゲームが集結

注目の新作や海外ゲームの購入はもちろん、試遊卓での体験も可能。また、最新技術を駆使したメタバース空間での「VRボードゲーム体験」や、スポーツ「モルック」の体験エリアも設置される。

カロム検定や謎解きへの挑戦、アートエリアでの展示など、多様なコンテンツも用意されている。また、関西名物が味わえるキッチンカーエリアで食事も楽しめる。

【出展作品リスト公開中】現在246作品が登録済

現在246作品の出展が決定している。当日販売予定のゲーム情報は「ボードゲームベア」にて随時更新中。

世界と日本をつなぐ情報発信基地

・世界のイベントブース：海外のボードゲームイベントや現地の渡航情報を紹介。海外進出を目指すクリエイターの相談窓口としても機能する。

・日本全国のイベントブース：北海道から九州まで、国内各地のボードゲームイベント情報を網羅。地域ごとのゲーム文化やグルメ情報に触れ、交流を深めることができる。

【業界初】本格的なBtoB（ビジネス）商談会の実施

海外のコンベンションでは一般的である「BtoB（企業間取引）」と「BtoC（一般消費者向け）」の併催となる。

一般開場前の時間を「ビジネスタイム」として設定し、出展者同士や海外企業、クリエイター間のビジネス交流を促進。業界全体の発展をサポートする。

【ビジネスタイム】

日時：両日とも 10時30分～12時

【ビジネス来場 招待制度】

ボードゲーム、TRPG、マーダーミステリーの仕入れや版権契約など、ビジネス目的で参加する事業者をビジネスタイムに無料招待。

※運営事務局による審査後、招待URLを送付いたします。

「Board Game Business Expo Japan 2026（BGBE2026）」

開催日時

1月31日12時～17時

2月1日12時～16時

※両日とも10時30分から12時はビジネスタイム（商談時間）

会場：インテックス大阪 3号館（大阪市住之江区南港北1-5-102）

・チケット情報

入場料金：前売券 1,500円/当日券 2,000円

先行購入特典：1月11日までに購入した人全員に、先行特典として「初公開の新作ボードゲーム引換券」が贈られる。

主催：ReAkku/フリースタイルクリエーション/妄想ゲームズ☆

動員予測：20,000人（2日間延べ）

出展数：300団体以上

後援・スポンサー

【後援】公益財団法人 大阪観光局

（大阪で開催される観光に資するビジネスイベントとして後援）

【スポンサー企業】ナナトリー、バーチャルパーティー

