海洋堂、可動フィギュア「リボルテック アドル・クリスティン『イース I&II クロニクルズ』Ver.」を8月発売！1月16日より予約開始
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アドル・クリスティン『イース I&II クロニクルズ』Ver.」を8月に発売する。1月16日12時より予約を開始する予定で、価格は9,900円。
本製品は、ゲーム「イース I&II クロニクルズ」より、主人公の「アドル・クリスティン」を同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック」で商品化したもの。
後に伝説となる彼が初めての冒険に挑んだ17歳の姿を表現しており、トレードマークの赤い髪に、軽装のアーマーや剣と盾、魔法の杖などの装備も、実在感のあるディテールを加えて立体化している。
独自開発の可動ジョイントを各関節に配し、スマートなプロポーションを崩さずに幅広いアクションポーズが可能で、剣は鞘への収納、杖はエフェクト付きの交換パーツで「ファイヤー」の魔法を表現できるギミックを搭載している。
また海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）で購入すると、限定特典として茶目っ気のある「ウインク顔」が付属する。
「リボルテック アドル・クリスティン『イース I&II クロニクルズ』Ver.」サイズ：全高 約150mm 素材：PVC、ABS、POM 付属品
オプションハンド×6
オプションフェイス×3
盾×1
剣×1
鞘×1
杖×1
「ファイヤー」のエフェクト ×1
ディスプレイスタンド×1
＜海洋堂直営店限定特典＞
ウインク顔×1
海洋堂直営店限定特典「ウインク顔」
(C) Nihon Falcom Corporation.All rights reserved．
※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。