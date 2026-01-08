【リボルテック アドル・クリスティン「イース I&II クロニクルズ」Ver.】 予約開始：1月16日12時 8月 発売予定 価格：9,900円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アドル・クリスティン『イース I&II クロニクルズ』Ver.」を8月に発売する。1月16日12時より予約を開始する予定で、価格は9,900円。

本製品は、ゲーム「イース I&II クロニクルズ」より、主人公の「アドル・クリスティン」を同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック」で商品化したもの。

後に伝説となる彼が初めての冒険に挑んだ17歳の姿を表現しており、トレードマークの赤い髪に、軽装のアーマーや剣と盾、魔法の杖などの装備も、実在感のあるディテールを加えて立体化している。

独自開発の可動ジョイントを各関節に配し、スマートなプロポーションを崩さずに幅広いアクションポーズが可能で、剣は鞘への収納、杖はエフェクト付きの交換パーツで「ファイヤー」の魔法を表現できるギミックを搭載している。

また海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）で購入すると、限定特典として茶目っ気のある「ウインク顔」が付属する。

「リボルテック アドル・クリスティン『イース I&II クロニクルズ』Ver.」

海洋堂直営店限定特典「ウインク顔」

サイズ：全高 約150mm 素材：PVC、ABS、POM 付属品オプションハンド×6オプションフェイス×3盾×1剣×1鞘×1杖×1「ファイヤー」のエフェクト ×1ディスプレイスタンド×1＜海洋堂直営店限定特典＞ウインク顔×1

(C) Nihon Falcom Corporation.All rights reserved．

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。