【水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム】 2026年10月 発送予定 価格：12,980円

BANDAI SPIRITSは、玩具「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付けている。発送は2026年10月を予定し、価格は12,980円。

本商品はTV番組「水曜日のダウンタウン」の企画「電気イスゲーム」を家庭用パーティーゲームで再現したもの。実際に「ビリビリ」する電気ギミックや残りのイスをお知らせするLEDを内蔵、さらにゲームを盛り上げるサウンドを新規に収録している。

(C) 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.