「水曜日のダウンタウン」の大人気企画「電気イスゲーム」が家庭用パーティーゲームで登場通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約開始
BANDAI SPIRITSは、玩具「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付けている。発送は2026年10月を予定し、価格は12,980円。
本商品はTV番組「水曜日のダウンタウン」の企画「電気イスゲーム」を家庭用パーティーゲームで再現したもの。実際に「ビリビリ」する電気ギミックや残りのイスをお知らせするLEDを内蔵、さらにゲームを盛り上げるサウンドを新規に収録している。
