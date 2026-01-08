世界最終戦の舞台は福岡

12月20・21日、福岡県の福岡国際展示場にて『グランツーリスモ ワールドシリーズ2025』の最終戦が開催された。

【画像】福岡で世界一が決まる！ 『グランツーリスモ ワールドシリーズ2025』 全18枚

『グランツーリスモ』は、実在する車両とサーキットを高精度に再現したドライビングシミュレーターであり、世界的に支持されているレースゲーム。そのゲームで戦う本シリーズは、すべてのプレイヤーに開かれたオンライン予選と、予選を勝ち抜いたトップドライバーが世界各地を転戦するワールドシリーズによって構成される。



イギリス、ドイツ、アメリカでの戦いを経て、日本で最終戦が開催された。 黒木美珠

2025年シーズンは、6月のイギリス・ロンドン、9月のドイツ・ベルリン、11月のアメリカ・ロサンゼルスを経て、12月に日本・福岡で最終戦を迎えた。競技は、国・地域代表が争うネイションズカップと、自動車メーカーを代表する選手が参戦するマニュファクチャラーズカップの二本立てで行われる。

開催8年目を迎えた2025年は、シリーズにとって大きな転換点となる年でもあった。9月よりタイヤブランドのダンロップが、『グランツーリスモ7』およびワールドシリーズのオフィシャルタイヤパートナーに就任したのだ。

同社は『eスポーツライフをもっと豊かに』というコンセプトのもと、eスポーツ向けアームサポーターや姿勢アシストインナーといった製品を展開し、競技を支えるウェアという側面からもアシスト。Eスポーツを一時的なブームではなく、生涯にわたって楽しめるスポーツとして、10年後、20年後も競技を続けられる環境づくりを目指すという姿勢は、プレイヤーの健康と競技寿命を重視するリアルモータースポーツの思想とも重なる部分がある。

アマチュアとプロが交錯する舞台

じつは、このワールドファイナルの舞台裏で、ひっそりと開催されていたイベントがある。それが『プロアマ対抗戦』で、筆者自身も参加する機会を得た。プロ選手と、事前エントリーしたアマチュア選手が二人一組のペアを組み、それぞれ3周ずつ走行して合計順位を競う形式。本戦に進出できるのは21組のエントリーの中から選ばれた12組のみで、その前段として予選が行われた。

今回ペアを組ませていただいたのは、マニュファクチャラーズカップで日産代表として参戦している奥本博志選手。予選は二組に分けて実施され、筆者は後半グループに割り振られた。予選はアマチュア選手のみが走行し、上位12名が本戦進出の権利を得る。



プロのアドバイスを受け、グループ5番手までいけたものの、予選敗退。

舞台となったのは、首都高速道路をモチーフとした『東京エクスプレスウェイ』。前半グループには実車レースでプロとして活動している選手も含まれており、その走りは非常にハイレベル。『アマチュアとは何か』と自問しつつ、筆者の予選走行が始まった。

使用車両は、奥本選手と相談のうえ、直線での加速性能に優れる『GRスープラ Race Car ’19』を選択。予選中はヘッドセットを通じてプロ選手とリアルタイムで会話をしながら走行する。

「ここは意外と曲がれるので全開でいけますよ」、「この先はストレートが長いので、100m看板まで踏み切りましょう」といった具体的なアドバイスを受けることで、周回ごとにタイムは着実に縮まっていった。

15分間の予選で記録した自己ベストは、2分11秒。後半グループ内では5番手につけた。この順位であれば予選突破も見えてくるかと思われたが、前半グループのレベルが想像以上に高く、結果として筆者は予選敗退となった。悔しさが残る結果だ。

それでも、プロの助言を受けながら走ることで、短時間で大きくタイムを縮められたのは貴重な経験だったし、プロの凄さを実感する機会となった。次回以降、再びプロアマ対抗戦が実施されるのであれば、ぜひリベンジを果たし、本戦の舞台に立ちたい。

ネイションズカップ最終戦と次なるシーズンへ

さて、肝心のグランツーリスモワールドシリーズ2025のネイションズカップには、日本代表として宮園拓真選手と佐々木拓眞選手が選抜された。ネイションズカップは全3ラウンドを戦い、獲得した合計ポイントによって最終順位を決定する。

今回王者に輝いたのは、スペイン代表のホセ・セラーノ選手で、最終ポイントは65点。2位となった宮園選手の45点に大きく差をつける、圧倒的な結果であった。佐々木選手は26点を獲得し、総合6位でシリーズを終えている。



日本代表の2選手は総合2位と6位に。2026年シーズンの開幕は3月、アブダビだ。

一方、マニュファクチャラーズカップでは、ポルシェチームが65ポイントを獲得し、チーム初となる優勝を果たした。

ワールドシリーズの大きな特徴は、国・地域代表として戦うネイションズカップと、メーカー同士が競い合うマニュファクチャラーズカップというふたつの異なる視点からトップレベルの戦いを楽しめるところ。母国の代表選手を応援するもよし、好きなメーカーに声援を送るもよし。オリンピックのような国別対抗戦の高揚感と、メーカーごとのプライドがぶつかり合う熱戦を、同時に体感できる大会は、極めて稀だ。

筆者にとってeスポーツ観戦は初めてだったが、事前に詳細な知識がなくとも、自然と応援したくなる選手やチームを見つけることができた。観戦するうちに感情移入が進み、競技の流れや緊張感を肌で感じながら、大会の奥深さも知ることができた。

2025年のシリーズは福岡で幕を閉じたが、早くも次シーズンに向けた動きが発表された。2026年シーズンの初戦は3月にアブダビで開催されるそうだ。

eスポーツを取り巻く環境はウェアやサポートギア、パートナー企業の取り組みなど、多角的に進化を続けている。今後も、リアルとバーチャルが交差するこの世界の広がりを追っていきたい。

