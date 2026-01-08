お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が7日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。優勝した「M-1グランプリ2005」での秘話を語った。

この日は、中川家の2人、笑い飯・西田とともに歴代M-1レジェンド王者として登場。初代チャンピオン・中川家の剛から受けた助言について振り返った。

「剛さんに“もうオマエ、ブラックマヨネーズです…とかコンビ名言わんでええからな”って。何でですか？って聞いたら、“出るの分かってるねんから、そんなん急に名乗ったら、（いかにも）ネタ始まるみたいになるから言わんでええから”と」と、冒頭にコンビ名を名乗る必要がないと説かれた。

小杉はその助言を「吉田に相談できんまま、本番ぶっつけで（コンビ名を）何も言わんかったんですよ。“はいどうも”だけで始めた」。

その事実を「最近になって吉田に白状したんですけど。“全然分からへんかったけど、なんかえらいコイツ落ち着いたるなと思ったのは、そんな踏ん切りがあったんか”って言われた」と明かした。

「全然覚えてない…」とつぶやく剛に、「なんで!?勝負をかける大一番で俺、乗っかったのに…」とずっこけていた。