来年6月11日開幕のサッカーW杯北中米大会で優勝を目指す日本代表の森保一監督（57）が、7日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）にVTR出演。メンバー選考について言及した。

森保監督は元日本代表、内田篤人氏と対談。メンバー選考について、遠藤航や冨安健洋は今月中に復帰予定ではあるものの、鈴木彩艶や鎌田大地らが戦線離脱中で、南野拓実も前十字靱帯断裂の大けがで復帰時期が未定と主力にケガ人が続出している。内田氏が「難しいところですよね。ケガ（からの復帰）は間に合ったけど、試合に出れてなくても能力が分かっていればOKする場合もあるだろうし、試合に出て自分のパフォーマンスを取り戻せないなら、呼ばないという選択肢もあると思います」と尋ねた。

森保監督は「コンディションがいい選手を選ぶのが基本かなと思いますけど、これまでやってきた経緯がありますし、W杯期間中に100％に（状態が）戻ってくる可能性があるのであれば、選ぶ選択肢も持っておきたいと思います」と答えた。

その上で、「そこは内田さんに聞きたいと思って。ご本人がそうでしたよね」と逆質問した。

内田は2014年ブラジルW杯開幕の4カ月前に右太もも裏の腱断裂という大けがを負った。ただ、当時の代表監督だったザッケローニ氏が「W杯まで試合に出ていなくても呼ぶから、しっかりケガだけ治せ」と言ってくれたおかげで、リハビリに専念。復帰は大会開幕までわずか16日前だったもののW杯は3試合すべてフル出場を果たした。当時を「選手からすると、すごい焦らずにと言ったらあれですけど、ちゃんと順序を踏めてリハビリができたので、非常にありがたかったなって思い出があります」と振り返った。

この言葉を聞いた森保監督は「そこは内田さんがそれだけの特別なものを見せていたからだと思いますし、何人かの選手は内田さんと同じような形で考えてもいい選手がいますね」と内田同様、大会期間中にベストパフォーマンスが見せられるのであれば、現在は実戦から離れていてもメンバ―として招集する選手もいると語った。