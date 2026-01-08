『R-1グランプリ2026』史上最多人数がエントリー…6171人 2回戦に石井亮次、島田珠代、ふかわりょうら【一覧】
ピン芸の日本一を決める大会『R-1グランプリ2026』に史上最多となる6171人のエントリーがあったことが8日、発表された。きょう8日から2回戦が実施される。
【動画】『R-1 2025』決勝進出のさや香・新山は突然の“相方愛アピール”
『R-1』の審査基準は「とにかく面白いピン芸」ただひとつ。今回大会は前回から約650人増の史上最多の6171人がエントリーし、若手からベテランまでが腕を競い合い、24代目の王者の座を目指す。
2回戦では、1回戦から勝ち上がった出場者に加え、シード権を持つ出場者（2024年大会、25年大会の準々決勝進出者）が登場する。
■『R-1グランプリ2026』2回戦
大阪2回戦 会場：大阪・PLUSWIN HALL 大阪
1月8日（木）出場者：オーパスツー しんじょう、やました、石井亮次、島田珠代 、谷口理 ほか
1月9日（金） 出場者 ：真輝志、kento fukaya、コウノ・オブ・ザ・イヤー、ウーイェイよしたか、ゲカズです ほか
東京2回戦 会場 東京・雷5656会館
1月12日（月）出場者：どくさいスイッチ企画 、松浦景子、森本サイダー、キャツミ、あぁ〜しらき ほか
1月13日（火）出場者：ヒロ・オクムラ、 ふかわりょう、 ムーディ勝山、エルフ荒川、キンタロー。 ほか
1月14日（水） 出場者： マツモトクラブ、ウエスP、ネコニスズ ヤマゲン、渡辺銀次、 すゑ ひろがりず 南條 ほか
1月15日（木）出場者：兼光タカシ、牧野ステテコ、兼近大樹、ルシファー吉岡、ヨネダ 2000 誠 ほか
1月16日（金）出場者：紺野ぶるま、かが屋 加賀、かが屋 賀屋、長州小力、レイザーラモンRG ほか
【動画】『R-1 2025』決勝進出のさや香・新山は突然の“相方愛アピール”
『R-1』の審査基準は「とにかく面白いピン芸」ただひとつ。今回大会は前回から約650人増の史上最多の6171人がエントリーし、若手からベテランまでが腕を競い合い、24代目の王者の座を目指す。
2回戦では、1回戦から勝ち上がった出場者に加え、シード権を持つ出場者（2024年大会、25年大会の準々決勝進出者）が登場する。
大阪2回戦 会場：大阪・PLUSWIN HALL 大阪
1月8日（木）出場者：オーパスツー しんじょう、やました、石井亮次、島田珠代 、谷口理 ほか
1月9日（金） 出場者 ：真輝志、kento fukaya、コウノ・オブ・ザ・イヤー、ウーイェイよしたか、ゲカズです ほか
東京2回戦 会場 東京・雷5656会館
1月12日（月）出場者：どくさいスイッチ企画 、松浦景子、森本サイダー、キャツミ、あぁ〜しらき ほか
1月13日（火）出場者：ヒロ・オクムラ、 ふかわりょう、 ムーディ勝山、エルフ荒川、キンタロー。 ほか
1月14日（水） 出場者： マツモトクラブ、ウエスP、ネコニスズ ヤマゲン、渡辺銀次、 すゑ ひろがりず 南條 ほか
1月15日（木）出場者：兼光タカシ、牧野ステテコ、兼近大樹、ルシファー吉岡、ヨネダ 2000 誠 ほか
1月16日（金）出場者：紺野ぶるま、かが屋 加賀、かが屋 賀屋、長州小力、レイザーラモンRG ほか