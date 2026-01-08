ホロライブ所属のVチューバー（バーチャルユーチューバー）さくらみこが8日までにX（旧ツイッター）を更新。競馬チャンネルの有料コンテンツを自身のライブ配信で紹介したことについて、声明を発表した。

さくらみこは4日、「【競馬】中山金杯・京都金杯2026！！競馬初めで的中狙うにぇええええええええ！！！」と題した生配信で、JRAの有料競馬専門チャンネル「グリーンチャンネル」を視聴しながら、その番組内の解説を復唱したことが問題視されていた。

この件について「競馬配信内の発言について、配慮が十分でなかった部分がありご心配をおかけしてしまったことを重く受け止めています」と言及。「本件については、会社間で確認と対応をいただいています」とした。

続けて「また、会社のモデレーションチームによって削除基準に及ばないコメントがいくつか削除された事案があったとの報告を受けました。本件に関連してモデレーター対応が行われたことは把握していますが、スーパーチャットの削除等について、私自身が判断・対応・指示した事実はありません」と説明。「事実と異なる情報が広がっている状況もあり、誹謗中傷、悪質な拡散が見受けられていることも把握しておりこちらも対応を進めています」とした上で、「最後にこれからも応援してくれている皆さんに安心して楽しんでもらえる配信を大切にしながらより一層気をつけて活動していきます」とつづった。