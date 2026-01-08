シャンプーすることになった猫の、衝撃的なビフォーアフターが爆笑を誘っています。



【アフター写真】だ、誰！？シャンプー後の驚きの激変姿

「これがこう」とのコメントとともに投稿された2枚の写真。そこに写っているのは、浴槽のなかの段差に立ってじっとこちらを見つめる、エキゾチックショートヘアの「かげ」ちゃん（4歳・女の子）です。



1枚目はシャンプー前。丸いお顔に、もふもふの体と尻尾が目を引きます。ところが2枚目では――「だ、だれ！？」と思わず二度見してしまうほどの大変身！ お顔も体もほっそりし、とくにマッチ棒のように細くなった手足と尻尾に驚かされます。



当のかげちゃんは「やれやれ、終わったか」とでも言いたげな表情を浮かべ、舌をペロリ。お口が三角になっているように見えるミラクルまで激写され、この投稿は6.2万件超の“いいね”を集めています。Xユーザー・こてつくんとかげつちゃん（@kotekage2011）にお話を伺いました。



濡れた瞬間に起きた、まさかの変化

ーー撮影時の状況について教えてください。



「1年に一度くらいシャンプーをしています。いつも浴槽に足がつくくらいの湯水をはって洗っているのですが、このときは逃げ出そうとしていました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「見慣れていたものの、改めて目にすると別猫すぎて…思わず写真を撮ってしまいました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「ふわふわになりました！ お腹のあたりはドライヤーですべて乾かすのが難しいので、床暖房やホットカーペットであたたまりながら乾かしてもらっています。やはり、シャンプーの日は少し疲れてしまうようですね」



ーー投稿が大きな反響を呼びましたね。



「我が家では恒例の光景でしたが、みなさんが目に留めてくださって嬉しく思っています。さまざまなリプライをいただき、『本当にそう！』と共感することも多かったです」



かげちゃんの大変身に、「びっくり」「かわいい」が入り混じる声が集まりました。



「芸術点高い」

「やっちまったな」

「とことんかわいい」

「情けなさすぎて好き」

「ウニに足生えたみたい」

「絶望の目になってて草」

「大好きこういうの！！！」

「したペロリがまあ絶妙です」

「わひゃwww ちっちゃくなっちゃった」

「猫は濡れると別猫になるw そしてこの絶望感あふれる表情よ」

「ジト目と、お口が舌で三角になってアニメの猫ちゃんみたい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）