ナンバープレートで地元愛を感じる「福島県の地名」ランキング！ 2位「いわき」を大差で抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。
自動車などを買うと必ず交付されるナンバープレートには、「地名」が記入されています。その車両の「使用の本拠の位置」を表しているもので、地名に愛着やこだわりを持っているドライバーも多くいることでしょう。
今回は、「福島県の地名」に限定したランキングを作成。「ナンバープレートで地元愛を感じる福島県の地名」ランキングを紹介します！
中心地となるいわき市は、福島県の東南端に位置する市で県内最大の面積のエリアです。アクアマリンふくしま、スパリゾートハワイアンズなどがあり、観光地としても愛されています。全国的に知名度が高く、都心にも比較的アクセスしやすいことで移住先としても人気です。
回答者からは「近隣県に住んでいるがひらがなが珍しく目につくから」（30代女性／栃木県）、「フラガールをあしらったナンバープレートがあるので、地元愛を感じる」（40代女性／福島県）、「ひらがなだと親しみを感じるから」（20代女性／青森県）などのコメントがありました。
会津地域は13市町村で構成され、スキー場など観光スポットが多いエリアとなります。歴史がある鶴ケ城をはじめ、自然が豊富な裏磐梯や猪苗代湖などが有名。また、ラーメンが全国的に知られている喜多方市もあり、地元の人が誇りに思える市町村が会津地域には点在します。
回答者からは「会津若松を中心とした歴史と文化の香る地域で、白虎隊や鶴ヶ城など、誇り高い武士道の精神が今も息づき、会津ナンバーはその象徴だと思う」（50代男性／広島県）、「地域全体で盛り上げていこうという雰囲気がある」（40代男性／神奈川県）、「歴史的な背景から、福島県の中でも特に強い地域独自のアイデンティティと郷土愛があると感じる」（30代男性／福島県）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
2位：いわき／66票2位はいわきでした。いわきナンバーは、いわき市、棚倉町、矢祭町などが対象エリアです。地方版図柄入りナンバープレートの交付も行われ、左側にフラガール、右側に市の花・ツツジなどがデザインされ人気を集めています。
中心地となるいわき市は、福島県の東南端に位置する市で県内最大の面積のエリアです。アクアマリンふくしま、スパリゾートハワイアンズなどがあり、観光地としても愛されています。全国的に知名度が高く、都心にも比較的アクセスしやすいことで移住先としても人気です。
回答者からは「近隣県に住んでいるがひらがなが珍しく目につくから」（30代女性／栃木県）、「フラガールをあしらったナンバープレートがあるので、地元愛を感じる」（40代女性／福島県）、「ひらがなだと親しみを感じるから」（20代女性／青森県）などのコメントがありました。
1位：会津／126票1位には会津が輝きました。会津ナンバーは、会津若松市、喜多方市などが対象エリアです。
会津地域は13市町村で構成され、スキー場など観光スポットが多いエリアとなります。歴史がある鶴ケ城をはじめ、自然が豊富な裏磐梯や猪苗代湖などが有名。また、ラーメンが全国的に知られている喜多方市もあり、地元の人が誇りに思える市町村が会津地域には点在します。
回答者からは「会津若松を中心とした歴史と文化の香る地域で、白虎隊や鶴ヶ城など、誇り高い武士道の精神が今も息づき、会津ナンバーはその象徴だと思う」（50代男性／広島県）、「地域全体で盛り上げていこうという雰囲気がある」（40代男性／神奈川県）、「歴史的な背景から、福島県の中でも特に強い地域独自のアイデンティティと郷土愛があると感じる」（30代男性／福島県）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)