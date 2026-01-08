ケーキの包装技術がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】天地ひっくり返してもびくともしません！

「この手のケーキの包装技術すげーな。 横にしても逆さにしても動かないやん。 こんなメーカーの努力が、商品事故減らしてるのね」



とその模様を動画で紹介したのはトラックあるあるさん（@RANJER_GOGO）。



コンビニやスーパーなどでよく売られている、プラスチックケースにおさめられたカット済ショートケーキ。見たところケーキを包むフィルムがケーキより高くなっており、フィルムが上蓋に引っ掛かることで動かないようにしているようだが、それにしても横にしても縦にしても、180度裏返しても中身が微動だにしないのはいったいなぜ？



トラックあるあるさんにお話を聞いた。



ーーケーキを購入されたお店は？



トラックあるある：近所のトライアルです。半額ケーキを狙いに行きましたが、半額にはなってなかったので、一番安かったこのケーキを買いました。



ーーこの動画を撮影したのは？



トラックあるある：運送業系のアカウントなんでフォロワーさんも同業者が多く、この時期になるとケーキ輸送の苦労話が流れてきます。その話を見ながら買ってきたケーキを食べようとしたときに、ふと「このケーキは商品事故を防ぐ工夫されてんかな？」と思い、衝動的に動画のように実験してみたんです。



横にしたときに倒れないのは、まあそれくらいの工夫はないと工場生産ケーキを家庭まで無傷で届けるのは無理だなとは思いましたが、逆さにしても平気なのはびっくりしました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



トラックあるある：大したことしてないやん…なぜバズる…が率直な感想です（笑）。確かに普通はケーキを見ただけでそーっと扱うように習慣付いてるよなあ…ケーキの耐久実験をする僕のようなやつは案外少ないのかもなあ…と感じました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「コンビニ配送です。 トラックから降ろして台車に載せてコロコロ 店舗の駐車場からなら平滑なとこ多いんですが、中には路面がガタガタ、点ブロやレンガ風凸凹舗装をいくつも乗り越え… デザート？スイーツ？の番重を上段にしてるとプリンなどが素敵なダンスをしてるかのよう。でもほとんど壊れない 」

「トラックドライバーならではの視点ですね 佐川のドライバーに聞いたら クリスマスの辺りは一年で一番忙しく大変らしいですね だからこういう商品事故は避けなければならず ケーキなんてそうなり易いですからね メーカーもわかってるんでしょうね」

「もうね、日本人って、人間の脳が持っている可能性を全部使おうとするよね。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。ケーキ製造各社の創意工夫に感謝したくなる話題だった。



なお今回の話題を提供してくれたトラックあるあるさんは日々、Xでドラックドライバーにとって耳よりな情報を発信中。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）