「絶対に真似しないで欲しい」女装タレント、手の血管除去手術を公表も批判殺到。謝罪「深くお詫びいたします」
2児の父であり、女装が話題のモデルでタレントの谷琢磨さんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。批判が殺到した投稿を削除し、謝罪をしました。
【投稿】謝罪の言葉を掲載
谷さんはそれを受け、「もちろん血管を取るなんて大きな事ですので、術前にしっかり説明を受け、メリットとデメリットについて学びました」「いろいろな美容整形をしていますが、この病院はとても丁寧に相談に乗ってくださり、私が訪れた院の中でもトップクラスに信頼できる素晴らしいクリニックでした」と釈明。
それでも批判の声が止まらないため8日、「手の手術に関しまして私の言葉が足りず皆さまに不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫びいたします。こちらは広告ではなく私の体験談でしたため、自分の感じた目線だけ書いてしまい、病院の適切な対応、安全を第一に施術して頂いた詳細がなく誤解を与えてしまうため削除させていただきますね」と謝罪し、当該投稿を削除しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】謝罪の言葉を掲載
「削除させていただきますね」7日までに「手の血管を取った話」と題し、手の甲に浮き出ている血管を取る手術をしたことを公表した谷さん。それに対し、「美容目的で取る事は道徳的にも倫理的にもあり得ない事です 無責任な拡散も罪深い行為です」「絶対に真似しないで欲しいです。この処置をしたクリニックを法で裁けないのがおかしいレベル」と、厳しい声が殺到しました。
それでも批判の声が止まらないため8日、「手の手術に関しまして私の言葉が足りず皆さまに不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫びいたします。こちらは広告ではなく私の体験談でしたため、自分の感じた目線だけ書いてしまい、病院の適切な対応、安全を第一に施術して頂いた詳細がなく誤解を与えてしまうため削除させていただきますね」と謝罪し、当該投稿を削除しました。
「ちょっとぶっ飛んだおじさんでごめんなさい」本記事執筆時点の最新投稿では「ちょっとぶっ飛んだおじさんでごめんなさい。みんなの癒しになれたらそれが私の一番の幸せなので、気持ち新たにまたゼロから出直します！」と宣言。かわいらしい女装の写真を披露しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)