『今日好き』“もんひな”MON7A＆長浜広奈が久しぶりの再会！ 「涙止まらん」「尊い」ファン大喜び
アーティストのMON7Aと、“おひなさま”の愛称で知られる長浜広奈が、7日に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の姉妹番組『すーぱーのびしろたいむ by今日、好きになりました。』に出演。『今日、好きになりました。ハロン編』で大きく話題になった“もんひな”コンビの再会に、ファンから「久々のもんひなに涙止まらん」「もんひな激アツでした!!」と喜びの声が上がっている。
【写真】コスプレに挑戦した“もんひな”たち
■おそろいのシールにも注目！
本番組は、成長真っただ中な『今日好き』メンバーが学校を飛び出し、新しい環境や新しい人と一緒にさまざまなことに挑むバラエティー番組。
7日放送の回では、MON7Aが、長浜、紗和、永瀬さらとともにコスプレに挑戦。MON7Aが3人を呼び込むと、長浜は「久しぶり！」と笑顔で手を振りながら登場した。
その後、MON7Aが金髪になった話題になり、「ちょっとトゲトゲな感じになりましたね」「わしゃわしゃって感じ」と言った長浜が、MON7Aの許可を得て、「およよ」と言いながらMON7Aの髪を触る場面も。
本番組のInstagramでは、“もんひな”のツーショットや、4人がコスプレに挑戦する様子がアップされており、「久々のもんひなに涙止まらん」「もんひな激アツでした!!」「口角上がりっぱなしでした」「もんひな供給ありがとぉ」とファンから喜びの声が上がっている。
また、コスプレ用にメイクをする場面で2人が目元におそろいのシールを貼っているシーンも切り取られており、「シールおそろいなのも可愛い」「おひなと同じ★つけてるもんた尊い」「もんひな目元のシールおそろいなの可愛いやばい」などと盛り上がっている。
引用：「すぱのび@ABEMA」Instagram（supernobi_official）
