「クラブから出て行け」「クビにしろ」試合前に“宿敵”のロゴ入りカップを使用したトッテナム指揮官に非難轟々「頭がおかしい」「最初、AIかと思った」
火に油を注いでしまったか。
現地時間１月７日に開催されたプレミアリーグの第21節で、トッテナムはボーンマスと敵地で対戦。２−３で敗戦した。
これでスパーズは21試合を終え、７勝６分け８敗の戦績で勝点27の暫定14位。今季から指揮を執るトーマス・フランク監督の手腕に懐疑的な声があがっている。
さらに指揮官は事態を悪化させてしまったようだ。ボーンマス戦の試合前に、52歳のデンマーク人は、同じ北ロンドンを本拠地とし激しいライバル関係にあるアーセナルのロゴがプリントされたカップを手にしていたのだ。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏は、８日に自身の公式Xを更新。“宿敵”のマークが入った持ち物を所持していたことを問われたフランク監督の試合後のコメントを紹介している。
「私はそれに完全に気づかなかった。もし私が知っていたら、それを使うなんてことは完全に愚かな行為だろう。それについて質問されなければならないのは、少し悲しい。私は決してそのような愚かなことはしないだろう」
この一幕は物議を醸しており、海外ファンから「クラブから出て行け」「彼は間違いなくアーセナルのファンだ」「なんでこんなことが起こるの？」「頭がおかしい」「フランクが解雇されるのも時間の問題」「最初、AIかと思った」「馬鹿なことをした」「彼を今夜クビにしろ」といった声があがっている。
軽率な振る舞いだったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】試合前に“宿敵”アーセナルのロゴ入りカップを使ったトッテナム指揮官
