絶対にパンを盗まれないマシンを作ってみた！ 脳がパカッと開く金ピカ金庫でパンどろぼうの目をあざむく

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『No More パンどろぼう！「絶対防衛パン金庫」を作る』というgangi-manさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

最近巷を騒がせている怪盗「パンどろぼう」から身を守る、自己防衛のためのデジタル金庫を作成しました。

絶対にパンを盗まれたくない！

No More パンどろぼう！「絶対防衛パン金庫」を作る

大人気の絵本『パンどろぼう』。世界中のパンを狙う“パンどろぼう”が主人公の物語です。ここから発想を広げ、ユニークなマシンを生み出した人が現れました。その名も「絶対防衛パン金庫」。なんと自宅のパンを守るために作られた、世界にひとつだけのパン専用金庫です。

パンを盗まれないためには、パンがありそうにない場所に隠せばいいと考えた投稿者。導き出した解決策は、まさかの「脳の中」に隠すというアイデアでした。

まずはモデリングです。脳の中に直径12センチの半球型の空洞を作ります。ギアボックスも設計し、3Dプリンターで出力します。脳は実物よりも大きなサイズとなり、印刷には16時間かかりました。

ダイソーのラッカースプレーで金色に塗装したところ、「ゴールデンブレインだ！」と呼びたくなるほどの輝きに。素材との相性に注意が必要な塗料ですが、今回はそのまま塗装することができました。

次に開閉のための制御回路を作ります。パスコード表示部分には7セグメントLEDを、制御にはRP2040-Zeroというマイコンを使用します。ギアボックスと制御コンソールをそれぞれ組み立てます。

脳にギアを組み込めば完成です。4桁のパスコードを入力しないと開かないデジタル金庫ができあがりました。

入力したパスコードが間違っているときにはエラーとなり開きません。正解の数字を入力すると、脳がパカッと開いてメロンパンが現れます。

決定ボタンを長押しすることで自動的に閉じるはずなのですが……。ギア周りの設計が今ひとつだったようで、途中で引っかかってしまいました。今後改善し、より安全な金庫を作りたいと考えているそうです。

遊び心と技術が見事に融合したニコニコ技術部らしい動画となっています。実際に脳がパカッと開く様子を見たい方は、ぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

令和やぞ

オー脳！

かなりピカッてるなｗ

やっぱメロンパンや

文／高橋ホイコ