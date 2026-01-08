レアアースも禁輸対象か？中国政府に小泉防衛相「しっかりと物を申さないと」　アメリカとヨーロッパ歴訪で連携強化へ

中国政府による軍民両用品目の日本への輸出禁止措置の波紋が広がっています。

小泉防衛相は8日朝、フジテレビの番組に出演し「国際的な慣行から外れることなので、しっかり物を申さないといけない」と強調しました。

中国が発表した日本への軍民両用品目の輸出禁止措置は、多くの工業製品に使われるレアアースが対象になる可能性もあり、経済界などに不安が広がっています。

小泉防衛相は「サン！シャイン」への出演の中で「中国が他の各国貿易相手に対してやっていることではなくて、日本だけにやっている。国際的な慣行から外れることなので、このことに対してはしっかりとものを申さなければいけない」と強調した上で、「どのように防衛関連の企業や産業に影響が出るのかをしっかりと注視していく」と述べました。

また、小泉防衛相は他の国との連携強化に向け、来週のアメリカに続き、再来週にはヨーロッパを訪問することを明らかにしました。

一方、木原官房長官は、中国が東シナ海で新たなガス田の掘削を行っていることに抗議したと明らかにし、「一方的な開発行為やその既成事実化の試みを継続していることは極めて遺憾である」と述べました。