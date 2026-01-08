小説家で医師の知念実希人氏（47）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。SNS上で物議をかもす、手の血管を取る「ハンドベイン」という手術について私見を述べた。

物議をかもしたのは、“リアル美少女お父さん”として注目されるモデル、タレント、ミュージシャンの谷琢磨（48）のX投稿。テレビの女装コンテストに出演するなどの活動をしてきた谷は、自身が受けてきた美容整形などについても発信しており、7日にはハンドベイン手術を受けたことを公表。「もちろん血管を取るなんて大きな事ですので、術前にしっかり説明を受け、メリットとデメリットについて学びました。また点滴など針を刺す静脈の複数確保、長期的に見て新たな血管が生まれるので、その時にまたどうするかなども含め安全を第一に考えたご提案を頂きたくさん話し合い、私の判断で施術をお願いしました」と説明したが、賛否さまざまな意見が寄せられていた。

知念氏は、この投稿を引用し、「手背の静脈は、救急などで緊急で点滴ラインを確保しなければいけないときに使用するし、手術でも手背静脈で点滴ラインを取るのが基本だから、取らないほうがいいと思う……」と指摘。「将来、いざという時に命を左右する可能性があるし……」と懸念を示した。

なお、谷は8日の投稿で「手の手術に関しまして私の言葉が足りず皆さまに不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫びいたします」と謝罪。「こちらは広告ではなく私の体験談でしたため、自分の感じた目線だけ書いてしまい、病院の適切な対応、安全を第一に施術して頂いた詳細がなく誤解を与えてしまうため削除させていただきますね」と当該投稿を削除したことも報告した。