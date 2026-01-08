“ド迫力ボディ”高野真央、大人ワンピ水着＆赤マフラー姿 『週チャン』降臨で2026年幕開け飾る
グラビアアイドルの高野真央（※高＝はしごだか）が、8日発売の『週刊少年チャンピオン』6号で表紙と巻頭グラビアを飾った。2026年最初の表紙を任されたのは、昨年10月に同誌で初表紙を飾って以降、注目度を急速に高めている“グラビア界のニュースター”。今回は早くも2度目の登場となり、存在感をさらに強めている。
【写真】赤の水着でマフラーや耳当て…美ボディを披露する高野真央
誌面では、冬らしい赤マフラーや耳当て、ニットの靴下を身につけたモコモコの装いから、ブルーの大人っぽいワンピース水着に身を包んだカットまで、多彩な表情を披露。可憐さと艶やかさを行き来する構成で、高野の魅力を余すところなく収めている。
付録として両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービス企画も実施。新年号にふさわしい豪華な内容で、ファンにとって見逃せない1冊に仕上がっている。
高野は今回の表紙起用について「今年最初の号の表紙を飾らせていただけてうれしい」と喜びを語り、撮影で印象に残ったシーンとして「赤マフラー、耳当て、ニットの靴下を身につけてモコモコになったカット」を挙げた。また「今年も“全力真央”でいく」と意気込みも明かしている。
