お笑いコンビ、さらば青春の光の森田哲矢が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。自身が出演する7日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）について言及した。

番組公式Xは「『電気イスゲーム2025』さらば青春の光・森田vs相席スタート・山添」を告知。森田は当該ポストを引用した上で「名探偵津田の裏で人知れず電気イスゲームやってました！」とつづった。

「電気イスゲーム2025」をめぐっては、ダイアン津田篤宏と劇団ひとりが対戦した第1戦で物議を醸していた。劇団ひとりが電気イスのショックで死んでしまう展開からダイアン津田が主演を務める「名探偵津田 第4話」になだれ込む流れとなっていた。

森田と相席スタート山添寛は読みの利いた戦いを披露し。3度目の電気イスショックを被弾した山添が敗れた。

森田の投稿に対し「名探偵森田が始まるのでは？と ドキドキして待っていたのに残念」「めっちゃおもしろすぎました 山添さんを完全にコントロールするくらい森田さんの分析があまりにも鋭すぎて 闇金映画観てるようでした」「債権者と債務者の戦い面白かった 4回目で取れないところが 韓国バカラにも通ずるものあり笑」「腹抱えて笑ったw」などと書き込まれていた。