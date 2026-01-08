【ウォンチュ】『すごいよ!!マサルさん』アニメ全話無料配信! - 「これは必修科目」「フォロワー全員見て(圧)」ファン熱狂
ジャンプチャンネル公式X(@jumpch_youtube)は、アニメ『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』全16話の配信を発表した。1月10日20時より、YouTube「ジャンプチャンネル」にて無料配信を行う。
／ 『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』 全16話配信決定!!❤️🔥＼ジャンプCHにて期間限定で無料配信！初回は1月10日（土）20時から🕗配信スケジュール詳細は動画の概要欄をチェック👀!!👉https://t.co/0fb1z1FwjP■作品紹介… pic.twitter.com/X83DDL8MVm- ジャンプチャンネル【公式】 (@jumpch_youtube) January 7, 2026
『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』は、1995年から1997年まで「週刊少年ジャンプ」で連載していたうすた京介による同名の漫画を原作とするアニメ。
謎の格闘技部「セクシーコマンドー」部の部長・わかめ高校2年生の花中島マサルと、部員はフーミン・真茶彦・キャシャリン・スーザンの4名によるちょっとおかしな部活の様子を描く。1998年にアニメ化され、オープニング主題歌はPENICILLIN「ロマンス」。
公式Xの告知ポストには「これは必修科目です」「みんな絶対見て欲しい!!!」「フォロワーさんは全員見てください(圧)エンドレスロマンスしてください」「迷台詞の宝庫!」「OPも最高なんだ…、鈴木史朗がナレーションだったり西村知美が題字書いてたり…、そこに重なるロマンスがまたヨシ。」とファンから熱いコメントが続々と寄せられている。
○1月10日（土）20時〜1月24日（土）17時
00:00 第1話 マサルとヒゲ
08:31 第2話 マサルと赤白帽
17:03 第3話 マサルと男の証
25:35 第4話 マサルと誓約書
○1月17日（土）20時〜1月31日（土）17時
第5話 マサルと美女
第6話 マサルと覆面男(パート1)
第7話 マサルと覆面男(パート2)
第8話 マサルとトレンディ・ボーイズ
○1月24日（土）20時〜2月7日（土）17時
第9話 マサルとウルトラプライスセール
第10話 マサルとイソベとあやしい奴ら
第11話 マサルと肉いアンチクショウ
第12話 マサルとスーザンとあと謎の発明集団
○1月31日（土）20時〜2月14日（土）17時
第13話 マサルとボス
第14話 マサルとヒゲ魂
第15話 マサルとガッツ合戦
第16話 マサルとナイスメガネ教師
