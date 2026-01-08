ジャンプチャンネル公式X(@jumpch_youtube)は、アニメ『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』全16話の配信を発表した。1月10日20時より、YouTube「ジャンプチャンネル」にて無料配信を行う。

／　『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』　全16話配信決定!!❤️‍🔥＼ジャンプCHにて期間限定で無料配信！初回は1月10日（土）20時から🕗配信スケジュール詳細は動画の概要欄をチェック👀!!👉https://t.co/0fb1z1FwjP■作品紹介… pic.twitter.com/X83DDL8MVm- ジャンプチャンネル【公式】 (@jumpch_youtube) January 7, 2026

『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』は、1995年から1997年まで「週刊少年ジャンプ」で連載していたうすた京介による同名の漫画を原作とするアニメ。

謎の格闘技部「セクシーコマンドー」部の部長・わかめ高校2年生の花中島マサルと、部員はフーミン・真茶彦・キャシャリン・スーザンの4名によるちょっとおかしな部活の様子を描く。1998年にアニメ化され、オープニング主題歌はPENICILLIN「ロマンス」。

公式Xの告知ポストには「これは必修科目です」「みんな絶対見て欲しい!!!」「フォロワーさんは全員見てください(圧)エンドレスロマンスしてください」「迷台詞の宝庫!」「OPも最高なんだ…、鈴木史朗がナレーションだったり西村知美が題字書いてたり…、そこに重なるロマンスがまたヨシ。」とファンから熱いコメントが続々と寄せられている。

○1月10日（土）20時〜1月24日（土）17時

00:00 第1話　マサルとヒゲ

08:31 第2話　マサルと赤白帽

17:03 第3話　マサルと男の証

25:35 第4話　マサルと誓約書

○1月17日（土）20時〜1月31日（土）17時

第5話　マサルと美女

第6話　マサルと覆面男(パート1)

第7話　マサルと覆面男(パート2)

第8話　マサルとトレンディ・ボーイズ

○1月24日（土）20時〜2月7日（土）17時

第9話 　マサルとウルトラプライスセール

第10話 マサルとイソベとあやしい奴ら

第11話 マサルと肉いアンチクショウ

第12話 マサルとスーザンとあと謎の発明集団

○1月31日（土）20時〜2月14日（土）17時

第13話 マサルとボス

第14話 マサルとヒゲ魂

第15話 マサルとガッツ合戦

第16話 マサルとナイスメガネ教師