元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈と結婚したボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規が、「結婚会見をさせて頂きました」と改めて報告した。

８日までに自身のインスタグラムで「正直こんな女子会みたいな話ここでしてていいのか？と終始ドキドキしてました」とつづり、指輪を見せる２ショットをアップ。「今まで支えてくださった皆様に少しでも恩返しができていたりこれからも応援しようと思ってもらえたら幸いですいつまでも全力な夫婦でおれるようボイメンも旦那も変わらず頑張ります」と改めて誓った。

「けんちゃんがわざわざ東京まで駆けつけてくれて、朝早くからずっと撮影してくれました。メンバーのみんなには感謝しきれません。ありがとう これからもよろしくです」と司会を務めた「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の本田剛文にも感謝。松井も辻本の投稿をストーリーズで引用し、「温かく見守ってくださりありがとうございました」とつづった。

辻本は、ボイメンの１２月の横浜公演中に右足の踵骨（しょうこつ、かかとの骨）を骨折したため、松葉杖で登壇が話題に。フォロワーは「素敵な結婚会見」「おふたりとも素敵でした」「東海地方を盛り上げてくれそうな素敵なカップル」「松葉杖で登場した結婚会見初めて見ました」「足大丈夫？？」と心配の声も寄せていた。