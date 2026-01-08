M!LK佐野勇斗「まだ会って3回目」Aぇ! groupメンバーとサウナ満喫 バスローブ2ショットに「貴重」「ビジュと色気が爆発」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】M!LK・佐野勇斗が1月7日、自身のInstagramを更新。人気グループのメンバーとサウナに行ったことを明かした。
2人は2025年11月13日に放送された読売テレビ・日本テレビ系音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」に出演。JO1の河野純喜、&TEAMのK（ケイ）とともに昭和の日本ポップスシーンを席巻してきた伝説のバンド、チェッカーズ最大のヒット曲である「ジュリアに傷心」をスペシャルコラボし、話題を集めた。また、勇斗はこの時の出演時に晶哉について「名字が同じなんですよ。昔から結構突っかかってくるんですよ。名字一緒なのが嫌だとか邪魔だとかって」と語っていた。
【写真】イケメンアイドル2人「ビジュと色気が爆発」貴重バスローブ姿
◆佐野勇斗、Aぇ! group佐野晶哉とサウナへ
この日、勇斗は「なんかよーわからんけどまさやとサウナ行ってきた 1時間くらいしか時間なかったのに来てくれた なんでこんないいやつなんだ」とつづり、Aぇ! groupの佐野晶哉とのプライベートショットを公開。2人ともバスローブ姿を披露しており「まだ会って3回目とかなのにすごく仲良くなった。色々な話できてとてもとても楽しかった。まさやありがとう！」とつづっている。
◆佐野勇斗の投稿に反響
この投稿には「W佐野最高」「貴重な2ショット」「裸の付き合い尊い」「ビジュと色気が爆発」「イケメンすぎて、滅！」「ちらりと見える胸筋やばい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】