足立梨花、ミニ丈×ロングブーツからスラリ美脚「綺麗」「スタイル良い」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】女優の足立梨花が1月6日、自身のInstagramを更新。アウターとミニボトムを合わせた私服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】33歳美人女優「スタイル良い」ミニ丈×ロングブーツから圧巻美脚
足立は「一足お先に 大たまごっち展 お邪魔してきました」とつづり、7日から六本木ミュージアムで開催される「大たまごっち展」の会場でキャラクターと寄り添った写真を投稿。チェック模様でオーバーサイズのアウターに黒いショートボトム、ロングブーツを合わせたスタイルで、スラリと伸びた美しい脚が際立つ冬のコーディネートを披露した。
この投稿に「綺麗」「可愛すぎ」「楽しそう」「笑顔が素敵」「スタイル良い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳美人女優「スタイル良い」ミニ丈×ロングブーツから圧巻美脚
◆足立梨花「大たまごっち展」コーデ披露
足立は「一足お先に 大たまごっち展 お邪魔してきました」とつづり、7日から六本木ミュージアムで開催される「大たまごっち展」の会場でキャラクターと寄り添った写真を投稿。チェック模様でオーバーサイズのアウターに黒いショートボトム、ロングブーツを合わせたスタイルで、スラリと伸びた美しい脚が際立つ冬のコーディネートを披露した。
◆足立梨花の投稿に反響
この投稿に「綺麗」「可愛すぎ」「楽しそう」「笑顔が素敵」「スタイル良い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】