庄司浩平、抜群スタイル際立つモード衣装・等身大な素顔…“憧れの聖地”で撮り下ろし カレンダー決定
【モデルプレス＝2026/01/08】俳優の庄司浩平が、3月30日に卓上型カレンダー「庄司浩平カレンダー 2026.04-2027.03」（株式会社KADOKAWA）を発売することが決定。あわせて、先行カット5種が解禁された。
本作はかねてから「恐竜好き」を公言していた庄司本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を敢行。「一度は行かないとならない！」と本人が強い思いを抱いていた、福井県立恐竜博物館をはじめ、県内の名所を巡り、抜群のスタイルを生かしたソリッドかつモードなカットから、牧歌的な風景を楽しむ素顔までを撮りおろし。多角的な「いまの庄司浩平」を切り取った。
カレンダーは4月始まりの12ヵ月卓上型の仕様で、美麗なカットたちを額装して楽しめるようなアイテムに。さらに、カレンダー発売を記念し、4月25日にSHIBUYA TSUTAYAにて庄司本人が登壇するお渡し会イベントの開催が決定した。（modelpress編集部）
「子供の頃から恐竜が好きだったので、聖地である福井県で2026年のカレンダーの撮影ができたのは、本当に最高でした！恐竜だけじゃなく、今回初めて訪れた、福井の魅力も沢山詰まっていると思いますのでお楽しみにしていてください！」
【日程】
4月25日（土）
【場所】
SHIBUYA TSUTAYA
【特典内容】
※本イベントは購入者の中から抽選で当選した人が招待される。
※物理特典は当落に関わらずあり。
1冊：通常版
（※本人からお渡しは当選者のみ）
3冊：サイン入り1冊＋通常版2冊＋2SHOT撮影＋ランダムトレカ3種から1枚
（※本人お渡しと２SHOT撮影は当選者のみ）
5冊：2SHOT撮影＋サイン入りカレンダー1冊＋通常版4冊＋会場限定扉絵1枚＋トレカ3種セット
（※本人お渡しと2SHOT撮影は当選者のみ）
◆庄司浩平、カレンダー決定
