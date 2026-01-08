小手伸也、同じ“深山”役演じた松本潤と「非公式で親戚ってことにできませんか？」ドラマ公式の“粋な”見解に反響「他局なのに」「繋がり尊い」
【モデルプレス＝2026/01/08】俳優の小手伸也が、1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。嵐の松本潤との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】松本潤と同じ苗字の役演じる名バイプレイヤー俳優
1月8日スタートのフジテレビ系木曜劇場「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（毎週木曜22時〜22時54分）にて深山俊雄役として出演する小手。これを受け「フジテレビ新木10ドラマ『＃プロフェッショナル 〜保険調査員・天音蓮〜』＃深山俊雄（みやまとしお）と申します」と投稿。続けて「＃深山大翔（みやまひろと）さんという弁護士がいるんですが、血縁関係はありません」と松本との2ショットを公開した。松本はTBS系で2016年、2018年に放送された連続ドラマ「99.9−刑事専門弁護士−」にて弁護士の深山大翔役で出演しており、名字が“深山”繋がりであることから小手は「非公式で親戚ってことにできませんか？ダメですか？ですよね！」とコメント。ハッシュタグで「＃他局です ＃公式がリポストに困る宣伝」と記している。
すると「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」の公式アカウントが小手の投稿を引用する形で「99.9％血縁関係はありません！（0.1％に事実が埋まっているかも…）」とコメント。小手はこの投稿を引用しながら「公式による“粋な”公式見解！！（笑）」と記し、ハッシュタグで「＃プロフェッショナル ＃この公式は信用できます」とつづっていた。2人は松本が主演を務めたNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）などで共演している。
この投稿には「親戚でいいと思う（笑）」「他局なのに触れてくれるなんて愛が深い」「タグがお茶目」「局超えてるの面白い」「深山繋がり尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆小手伸也、松本潤と「非公式で親戚ってことに…」公式が"粋な"見解
すると「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」の公式アカウントが小手の投稿を引用する形で「99.9％血縁関係はありません！（0.1％に事実が埋まっているかも…）」とコメント。小手はこの投稿を引用しながら「公式による"粋な"公式見解！！（笑）」と記し、ハッシュタグで「＃プロフェッショナル ＃この公式は信用できます」とつづっていた。2人は松本が主演を務めたNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）などで共演している。
◆小手伸也の投稿に反響
この投稿には「親戚でいいと思う（笑）」「他局なのに触れてくれるなんて愛が深い」「タグがお茶目」「局超えてるの面白い」「深山繋がり尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
