今日8日、日本付近は冬型の気圧配置となり、北海道から山陰にかけての日本海側は広い範囲で雪が降っています。局地的に雪や風が強まり、短時間で積雪が増えている所もあります。日本海側は今夜いっぱい強まる雪や風に注意、警戒が必要です。3連休は再び日本海側で雪が強まり、広い範囲で警報級の大雪や暴風雪の恐れがあります。

日本海側は今夜にかけて大雪や吹雪に注意

今日8日、北海道の北を低気圧が通過し、日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。

北海道から山陰にかけての日本海側は広い範囲で雪が降っていて、局地的に雪や風が強まっています。





北海道は山沿いをはじめ、平地でもみるみる雪の降り積もった所があり、午前11時現在、札幌市の積雪は49センチとなり、12時間で20センチくらい積雪が増えました。また、北海道上川地方には大雪警報が発表中です。東北から山陰にかけては日本海側の山沿いを中心に短時間で積雪が増えている所があり、午前11時の積雪は、青森県の八甲田山系の酸ケ湯で303センチ、山形県大蔵村の肘折で160センチ、鳥取県の大山で104センチとなっています。日本海側は今夜にかけて大雪や吹雪の続く所があり、交通の影響などにも注意、警戒が必要です。

3連休は日本海側で警報級大雪や暴風雪の恐れ

明日9日はいったん日本海側の雪は弱まりますが、3連休初日の10日午後から再び雪が強まるでしょう。

11日から12日にかけては日本海側は広く雪で、風も強まり猛吹雪になる見込みです。広い範囲で警報級の大雪や暴風雪となる恐れがあります。太平洋側も一部に雪雲が流れ込むため、交通の影響などにご注意ください。