２日、天津港第一港埠のふ頭。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）

【新華社天津1月8日】中国天津港の各主要港区では元日3連休（1〜3日）も巨大な船舶が相次いで接岸し、活気に満ちた光景が広がった。新年早々、現場の第一線に立つ作業員らは、幸先の良いスタートを目指して作業を急いだ。

３日、天津港第２コンテナふ頭を走行するスマート輸送ロボット。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）

２日、天津港第一港埠のふ頭を出港する貨物船。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）

２日、天津港第一港埠のふ頭の貨物置き場で貨物の点検に当たる作業員。（天津＝新華社記者／趙子碩）

１日、天津港太平洋国際コンテナふ頭に接岸した貨物船「ＺＩＭイベリア号」。チリ産チェリーの中国北部向け今冬第１便が到着した。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）

３日、天津港第２コンテナふ頭の風景。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）