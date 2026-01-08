ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国天津港、新年を迎え活気 中国天津港、新年を迎え活気 中国天津港、新年を迎え活気 2026年1月8日 11時30分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２日、天津港第一港埠のふ頭。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩） 【新華社天津1月8日】中国天津港の各主要港区では元日3連休（1〜3日）も巨大な船舶が相次いで接岸し、活気に満ちた光景が広がった。新年早々、現場の第一線に立つ作業員らは、幸先の良いスタートを目指して作業を急いだ。３日、天津港第２コンテナふ頭を走行するスマート輸送ロボット。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）２日、天津港第一港埠のふ頭を出港する貨物船。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）２日、天津港第一港埠のふ頭の貨物置き場で貨物の点検に当たる作業員。（天津＝新華社記者／趙子碩）１日、天津港太平洋国際コンテナふ頭に接岸した貨物船「ＺＩＭイベリア号」。チリ産チェリーの中国北部向け今冬第１便が到着した。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）３日、天津港第２コンテナふ頭の風景。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）３日、天津港第２コンテナふ頭でコンテナを運搬するヤードクレーン。（天津＝新華社記者／趙子碩） リンクをコピーする みんなの感想は？