森泉、7歳長女と“スキー合宿”へ「めっちゃ楽しそう」 長女のスキーの腕前に「すごく上手」の声
モデルでタレントの森泉（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。「ski training camp」と、長女（7）とスキーを楽しんだ様子を披露した。
【動画】「すごく上手」“スキー合宿”を楽しむ森泉＆7歳長女の様子
投稿では、1本の動画をアップ。雪山をスキーで滑る森と長女らの姿や、食事を楽しむ森の姿が写し出されている。
ほほ笑ましい親子の姿に、コメント欄には「楽しそう〜 素敵〜」「すごく上手」「お子さま、幸せですね」「めっちゃ楽しそうな合宿」などの声が寄せられている。
森は2018年3月、一般男性と結婚。同年6月に第1子長女の誕生を発表した。
