シンガー・ソングライターの平原綾香（41）が8日、自身のインスタグラムを更新。新幹線のホームで有名シンガーソングライター夫妻とばったり会ったことを報告した。

「お正月ミラクルといえば」と書き出し「『あーや！』と私の名を呼ぶ声が聞こえて」とつづった。

「まるでその響きが、上から降ってくるような天の声だったので、『パパか？』と母とふたりキョロキョロしていたら ニコニコ顔の人が近づいてくるもんだから 何事かと思ったら なんと森山直太朗くんでした。こんなことってある？」とシンガーソングライターの森山直太朗と、妻でピアニストの平井真美子とのスリーショットをアップした。

「それよりも、人混みの中 帽子にマスク姿でも見つけてくれる 直太朗くんの観察力たるや。『あーやっぽいな、って思って』とのこと。・・・おぬしやるな」と記した。

「新幹線のホームに響き渡る美声は一富士二鷹三直太朗ってことで 新年早々縁起が良い出会いに感謝！奥様にも久しぶりにお会いできました！」とした。

この投稿に、ファンからも「あーやからオーラが出ているのだろう」「よくお祭り騒ぎになりませんでしたね？」などのコメントが寄せられている。