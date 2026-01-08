石田ゆり子、1キロ持つトレーニング公開に「凄い！！これできない」 “表情”にも反響
俳優・石田ゆり子（56）が8日、自身のインスタグラムを更新。近況ショットを公開した。
【写真】体幹＆表情もスゴイ、トレーニング中の石田ゆり子
投稿で「2026年の幕開け。いろんなことがありますが運動は全てを良い方向へ連れて行ってくれます。体と心は繋がっていますから。体にスイッチいれることは本当に大切です」と書き出し、トレーニング中の動画を投稿。「これは簡単に見えますが意外と大変なバランスボールの上で１分、バランス取るというエクササイズ？で手に持っているのはおよそ1キロのボール。この重さの移動に振り回されないように」と説明した。
さらに「髪の毛もこうして後ろで結べる長さに戻りました。いま伸ばしてます」と告白。「ショートカットより、実はある程度の長さがある方が今の自分には合ってるな、と思いまして。わさわさーっと長くしてみたい気持ちもあります」とつづった。
この投稿に「凄い！！これできない」「素晴らしい体幹！」「本当に体幹の安定が素晴らしいです」「トレーニング中笑顔」「笑顔で運動！１番大切」など絶賛の声が続々。また、ヘアスタイルについて「おでこ出しゆりこさんにキュン」などのコメントも寄せられた。
