ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、真っ暗な部屋の中、モグライダー・ともしげだけが目を見開き、起きている場面があった。

【映像】ともしげが“目ガンギマリ”で起きている様子（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第3ゲームまでが終了し、みなみかわ、ヤジマリー。、高野の3人が脱落。残された5人は豪華な食事と酒を楽しんだ後、第4ゲーム「寝ずの番」に挑んだ。このゲームは3時間の睡眠タイムの間、定期的に走る針のついた電車から枕元の風船を守るというルールだ。満腹感とアルコールで睡魔が襲う中、部屋の明かりが消され、心理戦が始まった。

満腹とアルコールで参加者たちが強烈な睡魔に襲われる中、部屋の明かりが消され、暗闇での心理戦が始まった。スタジオのせいやは「暗くするのきついな…これやばいぞ」と述べ、何が起こるかわからない状況を危惧した。

静寂の中、芸人らが眠りにつくと、暗視カメラに映し出されたともしげは、眠る気配もなく目を見開き、不気味なほどの眼力で周囲を監視していた。この異様な様子に、せいやは「モナリザやん（笑）」と爆笑した。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）