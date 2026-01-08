「年末年始についつい出費が多くなってしまった…」という方もいるでしょう。ある調査によると、8割以上の人が去年「無駄遣いをした」と答えています。無駄な支出を見直したり、うまく家計簿をつけたりするコツを、ファイナンシャルプランナーに聞きました。

■去年“無駄遣い”した？…調査結果

森圭介アナウンサー

「『年末年始だし…』と、お財布のひもが緩くなった方もいるかもしれませんが、もうそろそろ通常モード、節約モードにと考えている方も多いかもしれません。とはいえ、物価高は収まっていません」

「ではどうすればいいのかとなると、支出を削っていくのが手っ取り早いということで、今年こそお金の使い方を見直してみましょうという話題をお伝えします」

「AI家計簿アプリを運営するスマートバンクが調査で、家計を管理する男女1425人に『去年無駄遣いしましたか？』と質問をしました」

「（その結果）『たくさんした』が18.5％、『何度か（月1回以上）』は38.3％、『ごくまれに（数か月に1回）』は25.2％。合わせると82％の皆さんが去年無駄遣いをしたと回答しています。鈴江さんは今渋い顔をしていましたが、無駄遣いしましたか？」

鈴江奈々アナウンサー

「本当に反省なんですが、動画広告から買ったフライパンは粗悪品が届きました。使い物にならないものを買ってしまいまして…。今、飾ってあります。捨てるのも悔しいし、使えないし」

森アナウンサー

「調査では、なぜそんなに無駄遣いをしたのかという原因も聞いています。3位は『セールなどで“今買わないと損”という焦り』で28.0％。衝動買いというか、セール期間限定で、『あと1000円でポイントが何倍になる。今だ！』（というような状況です）」

「2位は『特に理由なく、我慢できずに買ってしまった』で28.5％」

忽滑谷こころアナウンサー

「めちゃめちゃ共感できます。この28.5％の方とは友達になれそうです」

森アナウンサー

「1位は『イライラやストレスを解消』で35.7％。買い物でポチッとしてモヤモヤがすっきりした、ということです。こういうことってありますか？」

山粼誠アナウンサー

「分かりますね。ちょっとモヤっとした時に買い物をすることで、気を晴らすではないんですけれど…。届いてから使わないものも買ったりするんですけどね」

■つい出費を…見直したい支出は？

森アナウンサー

「他に、『今年最も支出を減らしたいもの』という調査項目もあります。1位が食品・、飲料で29.6％、2位が外食で26.9％。5位がテイクアウト・デリバリーで9.8％。やはり、食というものを減らしていきたいと思っている方がいるんでしょうね」

「4位は日用品・家事・生活雑貨で11.9％ですが、3位は何だと思いますか？」

直川貴博アナウンサー

「サブスクで契約しているものを見直すなどですか？」

森アナウンサー

「確かにそう思っている方はたくさんいると思います。このランキングではお酒で15.6％でした。本当に分かるけど減らせない、というのがあるので共感できます。（この調査では）『つい出費してしまう』というものも聞きました」

「1位はゲームで25.6％。家庭用のゲーム機やゲームソフト、ゲームセンターなども含まれます。2位はコンビニで22.1％。『ちょっとこれ買いに行こう』と入って、出る時にはなぜか袋をいっぱい持っている…」

「3位はアプリで19.9％。サブスクリプションやスマホゲームの課金なども入っています。4位はファストフードで19.1％、5位はレストランで18.9％です。ちょっと食べ過ぎちゃうとか、ポテトもつけたいなと、（出費が）いろいろ増えてしまこともあるかもしれません」

鈴江アナウンサー

「子どもがコンビニなどに行くと、いろんなお菓子が目に飛び込んできて、あれも欲しいこれも欲しいとぐずられて、しぶしぶ1個となっていたのが2個3個になっちゃうみたいなことがありますよね。（レジ前が）最後の誘惑です」

■サブスクは「解約が面倒で継続」

森アナウンサー

「ついつい買ってしまうもの、そして今年削りたい支出について、街の皆さんからはこのような声が聞かれました」

「サブスクの月々600円。見てない月もあるけど、ずっと払ってる。解約するのが（面倒）。そのまま継続しちゃう」

「甘いもの、スイーツは気になると買っちゃうんですよね。今しか買えないとなると後ろ髪引かれる。（浪費とは）思うけど、戦いで負けちゃう。葛藤して、（買うなという）天使の声と、（買って）いいじゃんという悪魔の声。いつも悪魔が勝ちます」

■サブスク・食費・通信費…節約術は

森アナウンサー

「では、どうやったら支出を削ることができるのか。ファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんに、無理なくできる3つの見直しポイントを伺いました。サブスク・食費・通信費です」

「サブスクリプション、つまり毎月あるいは毎年定期的にかかるサービス料ですが、いくつか抑える技を教えてもらいました。まずは、重複契約の解消。例えば動画配信サービスを2つあるいは3つ契約していることはありませんか？ 私はあります」

「その時に、これ本当に全部必要かを考えてみる。さらに家族で同じサービスを契約している場合、同居している場合は1つの契約でシェアできる場合が多いということです」

「また、支払い方法の見直しという技もあります。月払いよりも年払いがお得な場合が多いので、解約しないでずっと契約している方は年払いにしてしまうというふうに見直すのもいいかもしれないと、塚越さんは言っていました」

「次に食費について。お米や野菜と何でも高いですが、塚越さんのおすすめはスーパーに行ったらカゴを2つ用意することです。1つは必需品のカゴで、もう1つは嗜好品（しこうひん）のカゴと分けます」

「例えば牛乳・卵・お肉は必需品のカゴに入れます。ジュース・お菓子といったものは嗜好品のカゴに入れます。となると、必要なものとちょっと削ってもいいかもしれないものが見える化できます」

「安い食材を何とか頑張って探すのもいいかもしれませんが、必要なものは我慢せずに買う、いらないものはちょっと削ってみようかなというのも技だと言っていました。メリハリということですね」

忽滑谷アナウンサー

「簡単に、スーパーに行った時にすぐできます。あらかじめ今日はこれを買うと決めているものに関しては我慢せずに買って、無駄なものを削っていくのはやはり大事なんですね」

森アナウンサー

「3つ目は通信費です。大手から格安の会社に乗り換えるのがいいそうですが、ちょっと抵抗を感じる方もいるかもしれません。そこで見直していただきたいのが、今契約しているプランの見直しです」

「例えばデータ量。月に5ギガしか使わないのに無制限プランを契約していたり、家では Wi-Fiを使うから（それほど）消費しないのに、（容量が過分な）契約をそのままにしていたり。自分に合ったプランの見直しをしてほしいと、塚越さんは言っていました」

■紙も根強い需要…家計簿をつけるコツ

森アナウンサー

「そもそも皆さん、支出をどのように管理しているでしょうか。家計簿をつけている方は多いかもしれませんが、7日に家計簿売り場を取材してきました。都内の生活用品を扱うハンズ新宿店では、家計簿がずらっと並んでいます」

「最近はアプリやデジタルで管理する方がいる中で、紙の家計簿の需要も根強いそうです。例えば『ノーマネーデー』と書いてある商品があります。カレンダーのマスに書いていくタイプですが、お金を全く使わない日を設定するシールがついています」

「これを貼った日はお買い物を我慢するようにすると、出費にメリハリが出るということです。お店によると自分の手で書くことでお金の流れを実感したいという理由で、紙の家計簿を選ぶ方がいるそうです」

鈴江アナウンサー

「家計簿というものを使ったことがないんですけど、アプリで1回トライしてみたんです。ちょっとめんどくさくなっちゃって…」

森アナウンサー

「ファイナンシャルプランナーの塚越さんは、『家計簿はつける目的が大切だ』と言っていました。漫然とつけるのではなく、支出の全体像を把握するため、削るポイントを明確にするためになど、目的をはっきりさせると三日坊主になりにくいと話していました」

「皆さん、ぜひ見直しにトライしてみてください」

（1月7日『news every.』より）