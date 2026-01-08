瀕死の子ネコを救った“奇跡の物語” 見知らぬ人たちが繋いだ命のバトン

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

1月9日（金）放送の同番組では、「瀕死の子ネコを救った、命のバトンを繋ぐ奇跡のリレー」などを紹介する。

【写真】寒くないの？体ごと深雪の中にずっぽりなネコ

今回の「日本列島ネコいぬニュース24時」のコーナーでは、冬ならではのネコいぬ爆笑映像が。

雪道に心が折れるコーギーや、寒さに震え散歩を5分で終えるビビり犬。その一方で、雪だるまへ戦いを挑むニャンコや、深雪をかき分けて進む雪国育ちの看板ネコなど、個性豊かなネコいぬたちの冬の奮闘に注目だ。

◆命のバトンを繋ぐ奇跡のリレー

2025年11月、ある地域で生後4カ月の保護ネコが引き取られた。

発見当初、その子ネコは呼吸もままならない瀕死の状態で、命が危ぶまれるほど衰弱していたという。

この小さな命を救ったのは、見知らぬ人たちの温かい連携だった。

最初に子ネコを発見した住民は動画を参考に懸命に介抱。さらにSNSで繋がっていた動物保護活動家に連絡を取り、深夜に命のバトンを託した…。

多くの人々の思いやりと行動によって救われた小さな命の奇跡の記録を取材した。