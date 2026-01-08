「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１１時現在で、薬王堂ホールディングス<7679.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社は６日の取引終了後に２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。これにあわせ、通期の業績予想を修正し、売上高と各利益の予想を引き下げた。今期の最終利益予想は従来の４４億円から３８億５８００万円（前期比９．８％減）に見直し、増益予想から一転して減益での着地を想定する。天候の影響で既存店売上高が計画を下回ったことなどを業績予想に織り込んだ。同時に発表した１２月度の月次速報で、既存店売上高は４９カ月連続のプラスとなったものの、前年同月比０．３％増と力強さを欠いた。これらを背景に翌７日の同社株には売り圧力が高まり２５日移動平均線を下抜けた。８日も軟調に推移しており、目先の上昇機運が後退したと受け止めた投資家の存在から、売り予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS