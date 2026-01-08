三社電機がマドを開け久々の４ケタ大台へ、フィジカルＡＩでパワーデバイス復権の思惑

三社電機製作所<6882.T>がマドを開け急上昇、一時５．６％高と値を飛ばし、２０２４年の１１月以来約１年２カ月ぶりの４ケタ大台乗せを果たした。電源デバイスの製造及び、パワー半導体分野での商品競争力の高さに定評がある。２６年３月期営業利益は前期比１２％増の１２億円見通しと２ケタ伸長で回復色を強める見通し。



今週６日から９日までの日程で開催されている世界最大のテクノロジー見本市である「ＣＥＳ」では、ＡＩとロボティクスの融合が主題テーマに掲げられ、ロボット産業の成長性が改めて意識されている。また、国内でも今月２１～２３日に東京ビッグサイトで日本最大級のロボット展示会「ロボデックス」が開催されることから、フィジカルＡＩを物色手掛かりとした地合いは波状的に続く可能性がある。フィジカルＡＩの普及局面では、半導体もこれまでのＡＩデータセンター向けで爆発的な需要が創出されたロジック半導体やメモリー半導体だけでなく、パワーデバイスの需要拡大も見込まれる。三社電機はその関連最右翼であるとともに、ＰＢＲや配当利回りからバリュー株としての側面を併せ持っていることで、水準訂正期待が膨らんでいるもようだ。



出所：MINKABU PRESS