・オキサイドが大幅高で４連騰、防衛や量子など国策関連で材料満載

・久光薬が連日の急騰、ＴＯＢ価格６０８２円を上回って推移

・住友林が大幅続落、米トランプ大統領が機関投資家による一戸建て住宅購入禁止を投稿

・信越化は反落、中国の「ジクロロシラン」反ダンピング調査開始で

・イオンが朝高後に値を消す、今期業績予想引き上げも買い上がる姿勢限られる

・理経が動意本番で５００円台活躍にらむ、防衛関連出遅れでドローン関連としての側面も

・マイクロ波は大幅続伸、ＮＨＫの国際ビジネス情報番組で紹介予定

・アウンが大幅続伸、生成ＡＩサービスを活用したＡＩＯ（ＡＩ最適化）領域で業務提携

・ファナックは売り買い交錯、エヌビディア連携のフィジカルＡＩ関連として存在感



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS