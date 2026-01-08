町田がトップチーム背番号を発表! 唯一の新加入、選手権出場中の神村学園FW徳村楓大は…
FC町田ゼルビアは7日、新シーズンのトップチーム選手背番号が決定したことを発表した。
唯一の新加入選手となるFW徳村楓大(←神村学園高)は34番。期限付き移籍からの復帰組では、FWエリキ(←神戸)が27番、FWバスケス・バイロン(←栃木C)が39番を着ける。
以下、トップチーム選手背番号
1 谷晃生
2 今井智基
3 昌子源
4 菊池流帆
5 ドレシェヴィッチ
6 望月ヘンリー海輝
7 相馬勇紀
8 仙頭啓矢
9 藤尾翔太
10 ナ・サンホ
11 増山朝陽
13 守田達弥
16 前寛之
17 カウンゼン・マラ
18 下田北斗
19 中山雄太
20 西村拓真
22 沼田駿也
23 白崎凌兵
26 林幸多郎
27 エリキ(←神戸/復帰)
28 チャ・ジェフン
31 ネタ・ラヴィ
34 徳村楓大(←神村学園高/新加入)
39 バスケス・バイロン(←栃木C/復帰)
44 新井栄聡
49 桑山侃士
50 岡村大八
60 真也加チュイ大夢
88 中村帆高
