　FC町田ゼルビアは7日、新シーズンのトップチーム選手背番号が決定したことを発表した。

　唯一の新加入選手となるFW徳村楓大(←神村学園高)は34番。期限付き移籍からの復帰組では、FWエリキ(←神戸)が27番、FWバスケス・バイロン(←栃木C)が39番を着ける。

以下、トップチーム選手背番号

1 谷晃生

2 今井智基

3 昌子源

4 菊池流帆

5 ドレシェヴィッチ

6 望月ヘンリー海輝

7 相馬勇紀

8 仙頭啓矢

9 藤尾翔太

10 ナ・サンホ

11 増山朝陽

13 守田達弥

16 前寛之

17 カウンゼン・マラ

18 下田北斗

19 中山雄太

20 西村拓真

22 沼田駿也

23 白崎凌兵

26 林幸多郎

27 エリキ(←神戸/復帰)

28 チャ・ジェフン

31 ネタ・ラヴィ

34 徳村楓大(←神村学園高/新加入)

39 バスケス・バイロン(←栃木C/復帰)

44 新井栄聡

49 桑山侃士

50 岡村大八

60 真也加チュイ大夢

88 中村帆高