フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ワシントン・ウィザーズ

日付：2026年1月8日（木）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 131 - 110 ワシントン・ウィザーズ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ワシントン・ウィザーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし37-30で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにワシントン・ウィザーズがリードし62-56で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び92-80で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び131-110で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

