フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ワシントン・ウィザーズ
日付：2026年1月8日（木）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 131 - 110 ワシントン・ウィザーズ

　NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ワシントン・ウィザーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

　第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし37-30で終了する。
　第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにワシントン・ウィザーズがリードし62-56で終了する。
　第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び92-80で終了する。
　第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び131-110で終了する。
　試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

