8日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.0％減の1504億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.2％減の1078億円だった。



個別ではＮＥＸＴ アセアン好配当ＥＴＮ <2043> 、上場インデックスファンドアジアリート <1495> 、グローバルＸ 革新的優良企業 <178A> 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 <2631> 、ＮＥＸＴ ニッチトップ中小型日本株 <2050> など24銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉシェアーズ ＭＳＣＩ 日本株最小分散 ＥＴＦ <1477> が4.56％高、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> が4.15％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> は5.15％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> は4.37％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> は3.31％安と大幅に下落した。



日経平均株価が301円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金688億9000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均856億9900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が118億8400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が66億2000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が63億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が51億8800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が39億5300万円の売買代金となった。



