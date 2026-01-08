8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数339、値下がり銘柄数226と、値上がりが優勢だった。



個別ではブルーイノベーション<5597>、マイクロ波化学<9227>がストップ高。ミーク<332A>、サイエンスアーツ<4412>、ＡＲアドバンストテクノロジ<5578>、日本動物高度医療センター<6039>、神戸天然物化学<6568>など6銘柄は昨年来高値を更新。トゥエンティーフォーセブンホールディングス<7074>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＡＣＳＬ<6232>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>、ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338>が昨年来安値を更新。ワンダープラネット<4199>、ファインズ<5125>、オンデック<7360>、パワーエックス<485A>、ＲＯＸＸ<241A>は値下がり率上位に売られた。



