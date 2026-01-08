ETF売買代金ランキング＝8日前引け
8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 68890 -15.6 45350
２. <1357> 日経Ｄインバ 11884 55.2 5524
３. <1458> 楽天Ｗブル 6620 -19.3 53820
４. <1321> 野村日経平均 6376 21.1 53680
５. <1540> 純金信託 5960 -7.9 21315
６. <1542> 純銀信託 5647 -25.7 35760
７. <1360> 日経ベア２ 5188 -31.6 135.7
８. <1579> 日経ブル２ 3953 -14.1 487.7
９. <1398> ＳＭＤリート 2809 49.1 2090.5
10. <2644> ＧＸ半導日株 2000 1.3 2762
11. <1541> 純プラ信託 1783 -32.0 11020
12. <1306> 野村東証指数 1495 -57.3 3683.0
13. <2036> 金先物Ｗブル 1389 -7.8 191700
14. <1615> 野村東証銀行 1355 -0.8 552.4
15. <1568> ＴＰＸブル 1228 -50.3 755.4
16. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1194 246.1 2300
17. <1459> 楽天Ｗベア 1006 40.5 222
18. <314A> ｉＳゴールド 924 -37.4 330.6
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 895 1.2 2202.5
20. <1330> 上場日経平均 850 109.4 53740
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 749 -13.3 69550
22. <1489> 日経高配５０ 712 -48.3 2940
23. <1326> ＳＰＤＲ 677 -17.4 64100
24. <1329> ｉＳ日経 663 -33.6 5379
25. <2244> ＧＸＵテック 632 -50.9 3194
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 609 -60.7 362.7
27. <200A> 野村日半導 518 -41.4 2587
28. <435A> ｉＦ日本配当 502 -45.6 2250
29. <1671> ＷＴＩ原油 485 -59.1 2921
30. <1328> 野村金連動 453 -45.8 16590
31. <1545> 野村ナスＨ無 443 -23.2 40650
32. <1693> ＷＴ銅 434 -44.5 8160
33. <1346> ＭＸ２２５ 427 8.1 53720
34. <1305> ｉＦＴＰ年１ 413 20.1 3720
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 404 37.9 1079
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 376 -58.5 31210
37. <466A> ＧＸ防衛テク 332 26.7 1229
38. <2569> 上場ＮＱヘ有 326 1204.0 3816
39. <2559> ＭＸ全世界株 312 -30.2 26520
40. <1320> ｉＦ日経年１ 310 -11.4 53490
41. <1655> ｉＳ米国株 299 -69.0 784.8
42. <1358> 上場日経２倍 277 -14.0 85860
43. <1673> ＷＴ銀 267 -42.2 11200
44. <2516> 東証グロース 250 -31.9 551.1
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 215 30.3 532.7
46. <1547> 上場ＳＰ５百 207 -61.7 11875
47. <1653> ｉＦＥＳＧセ 204 1357.1 4595
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 204 -18.7 60500
49. <2865> ＧＸＮカバコ 193 -66.1 1224
50. <1597> ＭＸＪリート 179 0.0 2096
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
