　8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 68890　　 -15.6　　　 45350
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 11884　　　55.2　　　　5524
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6620　　 -19.3　　　 53820
４. <1321> 野村日経平均　　　6376　　　21.1　　　 53680
５. <1540> 純金信託　　　　　5960　　　-7.9　　　 21315
６. <1542> 純銀信託　　　　　5647　　 -25.7　　　 35760
７. <1360> 日経ベア２　　　　5188　　 -31.6　　　 135.7
８. <1579> 日経ブル２　　　　3953　　 -14.1　　　 487.7
９. <1398> ＳＭＤリート　　　2809　　　49.1　　　2090.5
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2000　　　 1.3　　　　2762
11. <1541> 純プラ信託　　　　1783　　 -32.0　　　 11020
12. <1306> 野村東証指数　　　1495　　 -57.3　　　3683.0
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　1389　　　-7.8　　　191700
14. <1615> 野村東証銀行　　　1355　　　-0.8　　　 552.4
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　1228　　 -50.3　　　 755.4
16. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1194　　 246.1　　　　2300
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1006　　　40.5　　　　 222
18. <314A> ｉＳゴールド　　　 924　　 -37.4　　　 330.6
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 895　　　 1.2　　　2202.5
20. <1330> 上場日経平均　　　 850　　 109.4　　　 53740
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 749　　 -13.3　　　 69550
22. <1489> 日経高配５０　　　 712　　 -48.3　　　　2940
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 677　　 -17.4　　　 64100
24. <1329> ｉＳ日経　　　　　 663　　 -33.6　　　　5379
25. <2244> ＧＸＵテック　　　 632　　 -50.9　　　　3194
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 609　　 -60.7　　　 362.7
27. <200A> 野村日半導　　　　 518　　 -41.4　　　　2587
28. <435A> ｉＦ日本配当　　　 502　　 -45.6　　　　2250
29. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 485　　 -59.1　　　　2921
30. <1328> 野村金連動　　　　 453　　 -45.8　　　 16590
31. <1545> 野村ナスＨ無　　　 443　　 -23.2　　　 40650
32. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 434　　 -44.5　　　　8160
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 427　　　 8.1　　　 53720
34. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 413　　　20.1　　　　3720
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 404　　　37.9　　　　1079
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 376　　 -58.5　　　 31210
37. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 332　　　26.7　　　　1229
38. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 326　　1204.0　　　　3816
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 312　　 -30.2　　　 26520
40. <1320> ｉＦ日経年１　　　 310　　 -11.4　　　 53490
41. <1655> ｉＳ米国株　　　　 299　　 -69.0　　　 784.8
42. <1358> 上場日経２倍　　　 277　　 -14.0　　　 85860
43. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 267　　 -42.2　　　 11200
44. <2516> 東証グロース　　　 250　　 -31.9　　　 551.1
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 215　　　30.3　　　 532.7
46. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 207　　 -61.7　　　 11875
47. <1653> ｉＦＥＳＧセ　　　 204　　1357.1　　　　4595
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 204　　 -18.7　　　 60500
49. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 193　　 -66.1　　　　1224
50. <1597> ＭＸＪリート　　　 179　　　 0.0　　　　2096
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース