ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、真っ暗な部屋の中で、空気階段・鈴木もぐらが、モグライダー・ともしげの暴露を訂正する一幕があった。

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第3ゲームまでが終了し、みなみかわ、ヤジマリー。、高野の3人が脱落。残された5人は豪華な食事と酒を楽しんだ後、第4ゲーム「寝ずの番」に挑んだ。このゲームは3時間の睡眠タイムの間、定期的に走る針のついた電車から枕元の風船を守るというルールだ。満腹感とアルコールで睡魔が襲う中、部屋の明かりが消され、心理戦が始まった。

静寂を破り、ともしげは「この前、もぐらにガールズバー4万円奢った」と、過去の話を唐突に持ち出した。すると、寝ていたと思われたもぐらはすぐに反応し、「ともしげさんが、みんなで行こうって言い出して、勝手に奢ったんじゃないか！俺だけじゃなくて、もっといっぱいいたでしょ！」と猛反論した。

話を聞いていたしんいちは「ちょっと寝かせて。静かにしよう」と、どうでもいい小競り合いを静止させた。

